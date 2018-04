Heeseberg will sich „endlich mal belohnen“

Nur vier Tage nach dem unglücklichen 0:1 im Nachholspiel gegen Arminia Vechelde geht für den FC Heeseberg mit der Partie gegen den HSC Leu Braunschweig der Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga 2 in die nächste Runde. Der Anpfiff auf dem Sportplatz in Watenstedt erfolgt am Sonntag...