Grundschüler messen sich

Helmstedt Die Grundschule Lessingstraße veranstaltet am heutigen Donnerstag in Zusammenarbeit mit den HF Helmstedt-Büddenstedt ein Handball-Grund-schulturnier. Von 9 Uhr an messen sich sechs Jungen- und vier Mädchenteams in der Helmstedter Julianumhalle miteinander. Neben der...