Mit Tempo den 1. FC knacken

Helmstedt. Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Germania Helmstedt wollen am Sonntag beim 1. FC Wolfsburg (15 Uhr, Porschestadion) in der Erfolgsspur bleiben. Nach dem 2:1 am Vorsonntag gegen den VfL Wahrenholz, dem ersten Sieg im Jahr 2018, wollen die Mannen von...