Incredibles: Harte Arbeit für guten Start

Startschuss für Schöningens „Incredibles“: Die diesjährige Jazz- und Modern-Dance-Saison der Regionalliga Nord/Ost wird am Samstag im 100 Kilometer entfernten Celle eröffnet – genauer gesagt in Westercelle. Und die Formation des TC will gleich zu Beginn eine tolle Darbietungen hinlegen. An diesem...