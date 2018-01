Lauf um die Wälle: Termin steht

„Es ist angerichtet“, vermeldete der Sportverein Emmerstedt in dieser Woche im Hinblick auf den Lauf um die Wälle in Helmstedt. Der Stadtlauf wird am Sonnabend, 21. April, zum 21. Mal an den Start gehen und mit ihm der zweite EEW-Kids-Run, die zehnte Helmstedter Grundschul-Meisterschaft sowie der...