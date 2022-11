Topspiel beim TSV Hillerse: Ein Verein voller Vorfreude

Es ist das Spitzenspiel, das seine Schatten vorauswirft wie kaum eine andere Partie. Am Sonntag ab 14 Uhr bekommt der TSV Hillerse, seines Zeichens ungeschlagener Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga, es mit dem ersten Verfolger VfB Fallersleben zu tun. „Der ganze Verein freut sich auf dieses Spiel, die Vorfreude innerhalb der Mannschaft ist sehr groß“, bringt es Hillerses Coach Julian Wildemann auf den Punkt.

Topspiel beim TSV Hillerse steht witterungsbedingt auf der Kippe

Wie so viele Duelle steht auch das des Ersten gegen Zweiten aufgrund der Witterung und der Platzverhältnisse etwas auf der Kippe. Wildemann gibt sich allerdings optimistisch. „Der A-Platz war super in Schuss, in den vergangenen 14 Tagen hat niemand darauf gespielt. Ich gehe davon aus, dass wir spielen können. Wir werden uns den Platz am Samstag und am Sonntag noch mal anschauen.“ Die Partie im Falle einer Absage noch in diesem Jahr nachzuholen, erscheint schwierig. „In der Woche auf unserem B-Platz zu spielen, wird in diesem Jahr nicht mehr klappen“, weiß Wildemann.

Ein Heimrechttausch ist beim ersten Spiel der Rückrunde nicht mehr möglich, im August begegneten sich beide Teams auf dem Kunstrasen in Fallersleben. Die Partie hatte Tempo, Intensität, spielerische Klasse – aber keine Treffer. „Ich hoffe, dass es diesmal Tore gibt“, betont Wildemann. Mit einem Spektakel dürfte aber nicht zu rechnen sein. „Es treffen zwei gute Defensivreihen aufeinander“, bekräftigt der Coach der Hausherren. Der VfB stellt mit 16 Gegentoren die zweitbeste Abwehr, der TSV steht gar nur bei 7 Gegentreffern.

Mit einem Sieg könnten die Hillerser den Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen

„Der VfB hat ein sehr gutes Aufbauspiel. Es gefällt mir gut, was er nach vorne spielen will“, erklärt Wildemann. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, auch wenn wir schon ein kleines Polster auf Fallersleben haben. Es wird eine ausgeglichene Partie“, ist Wildemann überzeugt.

Stichwort Polster: Mit einem Sieg könnten die Hillerser den Vorsprung auf den ersten Konkurrenten auf sieben Punkte ausbauen und hätten noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Ich glaube nicht, dass schon eine Vorentscheidung fallen kann. Dafür ist es viel zu früh, wir haben noch die komplette Rückrunde vor uns. Trotzdem wollen wir das Spiel natürlich gewinnen.“

