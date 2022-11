MTV Gifhorn hat wiedererstarkten TuS Bersenbrück zu Gast

Gifhorn. Der MTV Gifhorn will punkten, um über dem Strich in die Winterpause gehen zu können.

Das Ziel des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn für die kommenden Wochen ist klar. „Es ist wichtig, dass wir unsere Position festigen und nicht unter dem Strich in die Winterpause gehen. Dafür müssen wir in den vier verbleibenden Spielen punkten“, macht MTV-Trainer Georgios Palanis. Die ersten Zähler sollen am Sonntag her: Ab 14 Uhr geht es für die Schwarz-Gelben gegen den TuS Bersenbrück.

MTV Gifhorn will in Heimspielen das Spiel machen

Die Heimbilanz der Gastgeber gab lange keinen großen Grund zur Hoffnung, die bisher letzte Partie auf eigenem Platz gewann die Palanis-Elf gegen den SC BW Papenburg allerdings mit 4:3. „In Heimspielen tun wir uns immer ein bisschen schwerer, weil wir das Spiel machen wollen“, erklärt Palanis. Vor allem am Sonntag dürfte eine gewisse Vorsicht geboten sein. „Wir müssen auf die Standards und das Umschaltspiel von Bersenbrück aufpassen, aus einer Grundformation diszipliniert Fußball spielen und dürfen uns nicht auskontern lassen“, unterstreicht der Coach. Darüber hinaus sei es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen und, so Palanis, „Zwei-gegen-eins-Situationen zu schaffen“.

Mit TuS Bersenbrück kommt eine reife Mannschaft nach Gifhorn

Der Respekt vor dem Gegner ist groß bei Palanis. Der TuS hat vor wenigen Wochen seinen Trainer Guido Kalle entlassen, für die sportlichen Geschicke ist aktuell Thorsten Marunde-Wehmann zuständig. Nach dem Trainerwechsel feierten die Bersenbrücker einen 4:0-Erfolg beim SC BW Papenburg und einen 3:1-Sieg gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder, damit kletterten sie in der Tabelle auf Rang 6. „Es kommt ein Gegner, der Selbstvertrauen getankt hat. Das ist eine Mannschaft, die unter den ersten 5 stehen kann oder sogar muss“, findet Gifhorns Trainer.

Er warnt unter anderem vor Außenspieler Jules Reimerink, der bereits sechs Treffer auf dem Konto hat. Moritz Waldow ist beim TuS zuständig für die Schaltzentrale, mit Patrick-Emanuel Papachristodoulou verfügt ein Spieler der Gäste über Regionalliga-Erfahrung, die er beim SSV Jeddeloh II gesammelt hat. Kein Wunder also, dass Palanis von einer „sehr reifen Mannschaft“ spricht, die auf seine Schützlinge zukomme.

Eine Rolle könnten am Sonntag aufgrund der Temperaturen und der Niederschläge auch die Platzverhältnisse spielen. „Es ist schwer zu sagen. Der Platz in Ahlerstedt war vergangene Woche schon tief“, sagt Palanis. „Ich möchte keine Prognose abgeben, wir bereiten uns darauf vor, dass das Spiel stattfindet“, schiebt er nach. Sollte die Begegnung angepfiffen werden, wird Charlie Kolmer aufgrund einer Verletzung nicht auf dem Platz stehen. Gleiches gilt aller Voraussicht nach auch für Malte Leese.

