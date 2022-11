VfL Wahrenholz: Schwach begonnen, stark verbessert

Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für die Landesliga-Fußballer des VfL Wahrenholz. Beim FC Eintracht Northeim kam der Aufsteiger gar nicht in die Partie. Doch er kämpfte sich zurück, nur um dann kurz vor Schluss mit der kalten Dusche erwischt zu werden. Am Ende musste sich der VfL den Northeimern mit 2:6 (0:3) geschlagen geben.

Die ersten 45 Minuten waren aus VfL-Sicht zum Vergessen. „Wir haben gar kein Bein auf den Boden bekommen, wurden regelrecht überrannt“, erklärte Wahrenholz-Coach Thorsten Thielemann. Die Gastgeber stürmten teilweise mit fünf Mann in Richtung VfL-Sechzehner, nach einer guten halben Stunde stand es bereits 3:0. „Das war richtig schlecht von uns, mit dem 0:3 waren wir noch gut bedient“, gab Thielemann zu.

Nach einer klaren Ansprache in der Kabine zeigten seine Mannen in Durchgang 2 ein ganz anderes Gesicht. „Plötzlich haben wir das Spiel offen gestaltet. Wir sind aggressiv draufgegangen und haben die Zweikämpfe gewonnen.“ Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff traf Maurice Kutz, Marlon Hanse sorgte sogar für den Anschlusstreffer (67.). „Dann hat man gemerkt, dass Northeim nervös wird“, meinte Thielemann. Sein Team drängte nun auf den Ausgleich, wollte sich für die tolle Moral belohnen. Doch die erfahrenen Northeimer konterten clever, Marc-Jannick Grunert traf zum vorentscheidenden 4:2 und ins Wahrenholzer Herz.

„Danach sind die Köpfe natürlich erst einmal runtergegangen. Trotzdem haben wir noch einmal alles nach vorne geworfen“, erklärte der VfL-Coach. Die Tore erzielten jedoch die Hausherren, die am Ende mit 6:2 gewannen. „Die erste Hälfte war unterirdisch, aber nach der Pause hat man gesehen, was uns auszeichnet. Wir haben gezeigt, was wir können“, so Thielemann.

VfL: Neuschulz – Vespermann, Greve, Müller, Janetzko – Germer, J. Koch – Richter (61. Bartsch), Kutz, Hanse – Soika (84. Balke).

Tore: 1:0 Weinhardt (8.), 2:0 Röttger (25.), 3:0 Weinhardt (31.), 3:1 Kutz (49.), 3:2 Hanse (67.), 4:2 Grunert (84.), 5:2, 6:2 Dannenberg (85., 89.).

