USK-Team qualifiziert sich fürs Tour-Finale

Die „Ultrasüßen Schmusekätzchen“, ein Sommerbiathlon-Team des USK Gifhorn, waren schlichtweg nicht zu schlagen. Bei einem Wettkampf der City-Biathlon-Tour in Holzminden entschieden Cedric Kostrewa, Raphael Kostrewa, Maeva Kostrewa und Friedrich Neubauer nicht nur ihren Vorlauf, sondern auch das Finale für sich. Der Lohn: Die Qualifikation für das Tour-Finale, das am 23. und 24. Februar in Oberhof (Thüringen) stattfinden wird.

Pünktlich zum Start in Holzminden hatte sich der Nebel verzogen, die Temperaturen wurden angenehmer. Für jede Sportlerin und jeden Sportler standen 3 x 400 Meter auf dem Programm, inklusive eines Liegend- und eines Stehendschießens. Geschossen wurde mit Lichtpunktgewehren, pro Fehlversuch mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 50m auf dem „Thorax Trainer“, einem Skilanglauf-Cardiogerät, hinter sich bringen.

USK-Team im Vorlauf und Finale unaufhaltsam

Im Vorlauf belegten die Gifhorner nach drei Schießfehlern mit einer Zeit von 21:32 Minuten souverän Rang 1. Im Finale, bestehend aus vier Vorlaufsiegern und dem schnellsten Zweitplatzierten, übergab Raphael Kostrewa auf Rang 3 liegend, Maeva Kostrewa eroberte Platz 2. Friedrich Neubauer übernahm die Führung, die Cedric Kostrewa nach insgesamt 21:43 min ins Ziel brachte.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de