Wieloch schießt Wasbüttel ab, Müden verteidigt die Spitze

Mit einem 2:0 gegen den VfL Rötgesbüttel haben die Fußballer des TuS Müden-Dieckhorst ihre Tabellenführung in der 1. Kreisklasse 2 verteidigt. Der MTV Wasbüttel verpasste indes den dritten Sieg in Folge und muss sich vorerst mit einem Platz im Mittelfeld begnügen.

TuS Müden-Dieckhorst – VfL Rötgesbüttel 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Njenga Karanja (79.), 2:0 Klapproth-Will (82.).

„Es war das erwartet schwierige Spiel. Rötgesbüttel hat gut gestanden und versucht, über Umschaltmomente zu kommen“, resümierte TuS-Trainer Sven-Arne Börner, dessen Team es 78 Minuten lang nicht gelang, den Abwehrriegel der Gäste zu knacken. „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon in Führung gehen können, waren aber nicht konsequent genug“, bemängelte Börner. So war es in der 79. Spielminute ein Angriff über die rechte Seite, den Kennedy Njenga Karanja mit dem Treffer zum 1:0 vollendete.

Nur etwa 180 Sekunden später war die Partie entschieden: Torjäger Florian Klapproth-Will hatte zum 2:0 eingenetzt und den vierten Müdener Erfolg in Serie unter Dach und Fach gebracht. „Es war ein Arbeitssieg. Ich bin froh, dass wir die drei Punkte haben“, sagte TuS-Trainer Börner.

MTV Wasbüttel – TuS Neudorf-Platendorf 2:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Wieloch (6., 24., 46.), 1:3 Thies (50.), 2:3 Frost (56.), 2:4 Wieloch (69.), 2:5 Kolschmann (83.).

Die Hausherren gingen mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen nacheinander in die Partie, TuS-Spielertrainer Jannik Wieloch waren sie an diesem Tag aber nicht gewachsen. Wieloch erzielte vier der fünf Platendorfer Treffer.

