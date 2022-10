Gamsen macht es bei Welat spät deutlich

Der FC Schwülper hat sich im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga gegen den starken Aufsteiger TSV Brechtorf mit 1:0 durchgesetzt und damit Tabellenplatz 2 behauptet. An der Spitze steht weiter die SV Meinersen-Ahnsen-Päse, die in Leiferde einen Derbysieg bejubeln durfte. Der MTV Gamsen gewann beim SV Welat letztlich doch deutlich, der TSV Vordorf ließ Federn – zeigte aber Moral.

FC Schwülper – TSV Brechtorf 1:0 (1:0). Tore: 1:0 J. Ellmerich (19.). Gelb-Rot: Dahlke (75., TSV).

Während die Gastgeber, die nach dem knapp verpassten Aufstieg wieder als Favorit auf den Titel gelten, mit drei Erfolgen nacheinander ins Spiel gingen, hatten die Brechtorfer sogar eine Siegesserie von vier Partien vorzuweisen. „Es war schwierig für uns. Wir waren maximal dezimiert und hatten drei eigentlich nicht einsatzfähige Spieler auf der Bank, auch das Thema Erkältung hatte uns in den Tagen vor dem Spiel viele Telefonate gekostet“, berichtete Schwülpers Trainer Marvin Homann, der aus diesem Grund nur einmal wechselte.

Umso wichtiger war der Führungstreffer Mitte des ersten Durchgangs. „Der war goldwert“, bekräftigte Homann. Gordon Brehmer setzte sich auf der rechten Angriffsseite durch und bediente in der Mitte Julian Ellmerich, der mit dem Fuß zum 1:0 traf (19. Minute). „Brechtorf hat wenig für das Spiel getan. Wir haben einen ansehnlichen Ball gespielt und hatten gute Chancen. Wir hätten zwar zwei Tore bekommen, aber eben auch fünf schießen können“, ordnete Homann ein, der konstatierte: „Es war ein verdienter Arbeitssieg. Wir haben zum ersten Mal kein Gegentor bekommen, das ist auch sehr schön. Wir nehmen die drei Punkte – Haken hinter.“

SV Leiferde – SV Meinersen-Ahnsen-Päse 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Schmidt (17.), 1:1 Penz (33.), 1:2 Feldmann (45.+2), 2:2 Thöne (62.), 2:3 Höfel (70.), 2:4 Maanouk (90.+4).

„Es war kein Vergleich zu den vorherigen Wochen“, sagte Stefan Schmidt, Trainer der Gastgeber – und das war ein Lob. Sein Team konnte zwar die fünfte Niederlage in Folge nicht verhindern, zeigte gegen den Spitzenreiter aber ein anderes, ein besseres Gesicht. „Es war eine kämpferisch gute Leistung, wir haben alles gegeben“, schob Schmidt nach. Und so schien auch ein Punktgewinn gegen die Rot-Weißen nicht ausgeschlossen zu sein. Die Gäste gingen zwar zweimal in Führung, Leiferde glich aber jeweils aus. „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, beide Mannschaften haben sich neutralisiert. Es gab nur wenige Torchancen. Aus dem Nichts haben wir das 1:2 bekommen“, berichtete Schmidt, dessen Team aber eben nicht aufsteckte und zurückschlug.

„Nach dem 2:2 hatte Meinersen mehr Chancen“, gab Schmidt zu. Die Hausherren hatten auf den dritten Rückstand keine Antwort mehr, in der Nachspielzeit kassierten sie noch das 2:4. Schmidt: „Es war ein hartes Derby mit einem verdienten Sieger.“

SV Welat – MTV Gamsen 2:5 (1:1). Tore: 0:1 Pawlak (33.), 1:1 K. Nemr (45.), 1:2 Pawlak (48.), 2:2 N. Karakas (71.), 2:3 Wehmann (82.), 2:4, 2:5 Emmermann (89., 90.+3).

Auch der SV Welat wurde für ein doppeltes Comeback nicht belohnt. „Es passiert uns zu oft, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Wir hatten das 3:2 auf dem Fuß“, haderte Trainer Zafer Dadak. Das bestraften die Gamsener, die durch Mats Wehmann zum 3:2 trafen. Welat stellte auf eine Dreierkette um und warf alles nach vorne, kassierte aber noch zwei Tore. Dadak: „Die Jungs haben sich nicht belohnt, Gamsen hat die Chancen besser genutzt. Ich kann aber zufrieden sein.“

TSV Vordorf – VfL Knesebeck 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Meinecke (15.), 1:1 Scheil (16.), 1:2 Lüning (56.), 2:2 Liebich (75.), 2:3 Reinecke (82.), 3:3 Liebich (89.).

„Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen“, sagte Vordorfs Co-Trainer Torsten Olbrich. Dennoch kassierten die Hausherren das 0:1 und hätten selbst „nach dem 1:1 nicht wieder so richtig ins Spiel gefunden“, erklärt Olbrich. „In der zweiten Halbzeit war Knesebeck dann schon am Drücker“, gestand er. Die Gäste legten zweimal vor, der TSV schlug zweimal zurück. Olbrich: „Wir hatten sogar noch zwei hundertprozentige Chancen auf das 4:3, das wäre des Guten aber zu viel gewesen. Die Moral hat gepasst, mit dem 3:3 wurden wir belohnt.“

Wesendorfer SC – SV Westerbeck 1:6 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Strimbanu (5., 11.), 0:3 Helms (32.), 0:4, 0:5 Strimbanu (58., 66.), 0:6 Helms (86.), 1:6 Ehmke (87.).

Westerbecks Eugeniu Strimbanu war nicht aufzuhalten, er trug sich viermal in die Torschützenliste ein. Der WSC bleibt nach der nächsten Niederlage Tabellenvorletzter.

VfL Wittingen/Su. – SV Blau-Weiß Rühen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Delau (70.), 0:2 Rusch (83.).

Die Gastgeber hatten lange auf einen Punkt hoffen dürfen, wurden dann aber zweimal eiskalt erwischt und stehen auch nach acht Spielen ohne Zähler da.

