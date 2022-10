Groß Oesingens Keeper Koch lässt Isenbüttel verzweifeln

Trotz bester Chancen standen sie am Ende mit leeren Händen da: Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Isenbüttel mussten sich im Kreisduell beim Aufsteiger SV Groß Oesingen mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und rutschten in der Tabelle auf den vorletzten Platz ab.

Im ersten Durchgang waren die Hausherren besser. Gleich zweimal hätte Leon Menzendorf den SV in Führung bringen können, doch bei seinem ersten Versuch landete der Ball neben dem Tor, beim zweiten Mal war MTV-Keeper Sören Rang zur Stelle. „Groß Oesingen war in der ersten Halbzeit griffiger. Wir sind glücklich mit 0:0 in die Pause gegangen“, gab MTV-Coach Ralf Schmidt zu.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch. Die Hehlenrieder waren nun stärker, doch sie ließen beste Möglichkeiten liegen. Groß Oesingens Schlussmann Philip Koch erwischte einen Sahnetag, er hielt zahlreiche Isenbütteler Abschlüsse. Pech hatte der MTV zudem mit einem Lattenkracher. Der SV zeigte sich kaltschnäuziger. Menzendorf traf nach einem Konter zur Führung (57.).

In der Folge vergaben beide Teams gute Möglichkeiten. In der Nachspielzeit verursachte Koch einen Strafstoß. Doch er bügelte seinen Fehler aus und parierte den Schuss von Tahir Gökkus. „Wir sind einfach selbst schuld“, ärgerte sich Schmidt. Sein Gegenüber Torben König war nach dem Sieg zufrieden. „Aber wir hätten das Spiel vorher entscheiden müssen.“

Tor: 1:0 Menzendorf (57.).

