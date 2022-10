MTV Gifhorn legt los – mit einer Rumpftruppe!

Gifhorn. Die Landesliga-Volleyballerinnen treten personell angeschlagen beim FC Wenden an – Spielerinnen der Reserve helfen aus.

Man kennt sich, ist sich bereits im Landespokal über den Weg gelaufen und hat sich danach auch noch für ein Vorbereitungsspiel getroffen. Und dennoch kam der FC Wenden der Anfrage des MTV Gifhorn nun nicht nach, als dieser um Verlegung der Partie in der Volleyball-Landesliga der Frauen bat. Die Schwarz-Gelben müssen also am Samstag (15 Uhr) zu ihrem ersten Saisonspiel beim FC Wenden im Lessing-Gymnasium antreten.

MTV Gifhorn muss mit Spielerinnen der Reserve auffüllen

Krankheiten, Verletzungen – mit lediglich „4 bis 5 Spielerinnen“ aus dem Kader der ersten Mannschaft werden sich die Gifhornerinnen auf den Weg nach Wenden machen. „Wir werden noch 3, 4 Spielerinnen aus der Zweiten mitnehmen – und dann werde ich mir mal eine Aufstellung ausdenken“, macht MTV-Coach Werner Metz deutlich, dass er zwar eine Mannschaft aufs Feld schicken wird, diese dem Kontrahenten aber wohl kaum gewachsen sein dürfte. Zumal die Gifhorner Reserve als Bezirksklassist noch einmal zwei Klassen tiefer angesiedelt ist. „Es gibt schon bessere Voraussetzungen“, meint Trainer Metz süffisant. „Es wird schwierig für uns so.“

Die Zahlen sprechen für den FC Wenden

Wenden hat dagegen einen Saisonstart nach Maß hingelegt und geht mit einer weißen Weste ins Duell mit dem MTV. Zwei 3:0-Siege, darunter ein kampfloser Erfolg, stehen zu Buche. Hinzu kommt noch der Sieg im Landespokal-Turnier in Gifhorn, wo der FC sowohl den MTV (2:0) als auch im Endspiel die SF Aligse (2:1) in die Schranken wies. „Das ist schon eine gute Mannschaft“, zollt Metz Wenden entsprechenden Respekt.

