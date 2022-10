FC Schwülper empfängt TSV Vordorf zum Papenteich-Kracher

Gifhorn. Das Nachbarschaftsduell in Rothemühle ist gleichzeitig das Topspiel der Liga.

Es ist der Knüller im Papenteich! Der FC Schwülper und der TSV Vordorf stehen sich am Sonntag im Nachbarschaftsduell und Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga gegenüber. Der Tabellenvierte MTV Gamsen bekommt es unterdessen im fünften Heimspiel in Folge mit dem sechstplatzierten TSV Hillerse II zu tun – und ist gewarnt.

MTV Gamsen – TSV Hillerse II (So., 14.30 Uhr). „Im Spiel gegen Leiferde sind wir mit einem blauen Auge davongekommen – das sollte ein Warnschuss gewesen sein“, sagt MTV-Coach Sebastian Ludwig mit Blick auf den 2:1-Erfolg in der Vorwoche, als seine Elf schon zur Pause (1:0) mit „0:2 oder 0:3“ hätte hinten liegen können. „60, 70 Prozent“ reichen nicht immer aus, um das Spiel zu gewinnen, so Ludwig.

Personell bleibt’s weiter eng für die Gamsener – „es kommt keiner zurück, es ist das alte Leid“, erklärt der Coach, der sich zumindest über einen Lichtblick freut: Lennart Höppner feierte zuletzt sein Kurz-Comeback nach einjähriger Verletzungspause. Der 19-Jährige war aufgrund von anhaltenden Patellasehnenproblemen außer Gefecht gewesen. „Es hat mich riesig gefreut für ihn. Lennart ist nicht nur ein feiner Kerl, sondern kann auch kicken“, betont Ludwig.

SV Leiferde sucht die Konstanz

SV Leiferde – TSV Brechtorf (So., 15 Uhr). Der Tabellenzehnte vom Gilder Weg hat „sich noch nicht gefunden – das muss man ehrlich sagen“, gibt SVL-Coach Stefan Schmidt zu. „Wir haben einfach keine Konstanz über 90 Minuten in unserem Spiel“, räumt er ein: „Aber wir arbeiten daran.“ Allerdings klagen die Leiferder im Moment über zahlreiche Ausfälle, gerade in der Offensive. Nach Eric Thöne und Corvin Hennecke erwischte es nun auch noch René Koopmann und Routinier Christian Bott, der mit einer Achillessehnenverletzung langfristig wegbrechen könnte.

Wesendorfer SC – SV Triangel (So., 15 Uhr). Auf dem Papier ist es das Kellerduell, schließlich trifft der Vorletzte auf den Drittletzten. Allerdings sind die offensivstarken Triangeler klar favorisiert und wollen sich mit dem zweiten Sieg belohnen.

SV Meinersen – SV Westerbeck (So., 15 Uhr). Den verrückten 6:5-Sieg in Triangel bezahlten die Meinerser teuer: Alexander Eger (Schulter) und Nicklas Baars (Knie) könnten verletzungsbedingt langfristig ausfallen. Erik Joos steht ebenfalls am Sonntag nicht zur Verfügung. „Wir haben 4 unserer 5 Spiele gewonnen, das Selbstvertrauen ist da“, meint SVM-Trainer Ron Glindemann und schiebt nach: „Gerade unsere Spiele zu Hause wollen wir positiv gestalten.“ Gegen den Gast aus der Sassenburg erwartet er „eine Partie auf Augenhöhe“.

VfL Knesebeck – VfL Wittingen (So., 15 Uhr). 5 Spiele, 4 Unentschieden, 1 Sieg – die Knesebecker sind nicht nur ungeschlagen, sondern auch die „Remiskönige“ der Liga. Gegen Schlusslicht Wittingen soll nun im Stadtderby der zweite Saisonsieg her.

SV Welat Gifhorn – SV BW Rühen (So., 15 Uhr). Mit dem 3:1-Sieg in Wittingen „sind wir in der Liga endlich angekommen“, meint Welats Trainer Zafer Dadak. Nachlegen ist nun die Devise für den Neuling.

FC Schwülper und TSV Vordorf – zwei offensiv starke Teams im Nachbarschaftsduell

FC Schwülper – TSV Vordorf (So., 15 Uhr). Den Begriff „Derby“ nimmt FC-Coach Marvin Homann als ehemaliger Adenbütteler nicht in den Mund. „Es ist aber ein Nachbarschaftsduell und auch ein Spitzenspiel“, sagt er vor der Partie am Rothemühler Suhkamp, der nur neun Kilometer vom Vordorfer Sportplatz entfernt ist. Und genauso dicht liegen die beiden Kontrahenten auch in der Tabelle zusammen: als Dritter und Erster.

„Vordorf hat sich seit sieben Jahren kaum verändert, die Grundpfeiler sind die gleichen geblieben. Der TSV scheint stark nach vorne zu sein und hat hinten Defizite – die Beschreibung passt auch zu uns“, konstatiert Homann, der „ein gutes Spiel“ erwartet. „Ich bin gespannt, aber auch positiv gestimmt. Es ist ein wichtiges Spiel, das wir für uns entscheiden wollen – ein wirklicher Härtetest“, erklärt Schwülpers Trainer, der mit Ausnahme von Andrzej Ganski (Oberschenkel-Probleme) „alle Mann an Bord“ hat.

Den Vordorfern fehlt Dominik Reinecke (Muskelfaserriss) – „das tut uns weh“, gibt TSV-Coach Heinz-Günter Scheil zu, der mit seinem Team „nach vier Siegen in Folge dranbleiben will“ und sich auf die Partie gegen Schwülper freut. „Das waren immer gute Begegnungen, immer sehr lebhafte Spiele“, weiß er: „Wir müssen die Ruhe bewahren.“ Für den Südkreis sei es „ein schönes Aufeinandertreffen. Beide Mannschaften spielen oben mit, beide spielen nach vorne“, betreibt „Scheilo“ Werbung für das Nachbarschaftsduell, in dem Urlaubsrückkehrer Christopher Elbe wieder dabei sein kann.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de