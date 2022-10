VfL Wahrenholz punktet bei Vahdet Braunschweig

„Das 1:1 ist gerecht. Ich bin zufrieden.“ So lautete das Fazit von Thorsten Thielemann, dem Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz, nach dem Remis beim TSC Vahdet Braunschweig. Für die Wahrenholzer war es nach dem Ausfall der Partie beim SC Hainberg die einzige Partie des langen Wochenendes.

Mit dem ersten Konter geht der VfL Wahrenholz in Führung

Der Start in der Löwenstadt verlief wie gemalt für die Schwarz-Gelben. „Wir haben uns kompakt aufgestellt und sind mit dem ersten Konter gleich in Führung gegangen“, erklärte Thielemann. Über Lars Koch kam der Ball zu Marlon Hanse, der in Spielminute 6 auf 1:0 stellte. „Wir standen hinten wirklich gut und haben fast nichts zugelassen“, lobte Thielemann seine Mannschaft, die personell arg gebeutelt in die Partie gegangen war.

Ausgleich folgt in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel habe es seine Elf allerdings versäumt, die eine oder andere Kontermöglichkeit besser auszuspielen. „Da hat man gemerkt, dass mit Patrick Schön und Maurice Kutz erfahrene Spieler gefehlt haben, bei anderen hat irgendwann die Kraft nachgelassen“, gab der VfL-Coach zu. Nach einer Ecke stand Vahdets Niklas Eilbrecht am zweiten Pfosten goldrichtig und glich aus.

Und doch war mehr drin für den Gast: Niklas Germer kam bei einem Konter frei vor dem Tor nicht zum Abschluss, Lars Koch verfehlte nach einer Hereingabe Hanses das Vahdet-Tor knapp. Vielleicht wäre es zu viel des Guten gewesen…

VfL: Neuschulz – Greve, Germer, L. Koch (83. Evers), Hanse (83. Bartsch), Müller, Janetzko, Vespermann, J. Koch (77. Ni. Balke), Richter (72. No. Balke), Henneicke.

Tore: 0:1 Hanse (6.), 1:1 Eilbrecht (75.).

