2:1-Erfolg bei Kästorf II – Platendorf siegt weiter

Die Weste des Fußball-Kreisklassisten TuS Neudorf-Platendorf ist und bleibt weiß. Die Grün-Weißen setzten sich auch bei Kreisliga-Absteiger SSV Kästorf II durch und feierten mit dem 2:1 ihren vierten Saisonsieg im vierten Spiel. Die Tabellenführung hat der TuS aber kurioserweise verloren…

SSV Kästorf II – TuS Neudorf-Platendorf 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Gittner (22.), 0:2 Krenz (39.), 1:2 Miller (82.).

SSV-Trainer Waldemar Bier haderte nach der dritten Niederlage im fünften Spiel. „Es ist sehr traurig, dass wir wieder ohne Punkte dastehen. Es war bitter für uns“, monierte Bier. Seine Elf habe mehr Spielanteile gehabt, sei zunächst aber nicht zwingend geworden. „Der letzte Pass im letzten Drittel war von uns zu ungenau. Platendorf ist zwei-, dreimal vor unser Tor gekommen und hat zwei Buden gemacht. Der Gegner war brutal effizient“, musste Bier neidlos anerkennen.

So ging es für die Gastgeber gegen den bisherigen Spitzenreiter mit einem 0:2 in die Pause. „Wir haben ein bisschen umgestellt und waren in der gesamten zweiten Halbzeit am Drücker“, berichtete Kästorfs Trainer. Rund zehn Minuten vor dem Ende keimte beim SSV wieder so richtig Hoffnung auf, als Alexander Miller für den Anschlusstreffer sorgte. „Platendorf hat danach mit Mann und Maus verteidigt“, sagte Bier, der TuS-Torwart Marcel Horn für seine Leistung lobte.

So blieb den Kästorfern der Ausgleich verwehrt. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, hob der SSV-Coach hervor. „Es war eine richtig gute Leistung von uns. Leider haben wir uns nicht belohnt.“

Die Tabellenspitze erobert hat trotz des Platendorfer Sieges der TuS Seershausen/Ohof. Die Mannschaft von Alexander Schulz feierte bei der punktlosen SG Vollbüttel/Ribbesbüttel einen 11:0-Erfolg und zog dank des Torverhältnisses am bisherigen Primus vorbei – hat aber auch ein Spiel mehr absolviert. ­­­

tim

