SSV Kästorf muss die Köpfe „freibekommen“

Der Frust nach dem 2:3 gegen den BSC Acosta war groß beim Fußball-Landesligisten SSV Kästorf. Die Mannschaft von Trainer Sven Scholze hatte eine 2:0-Führung leichtfertig hergegeben und verpasste damit die Chance, wieder in die obere Tabellenhälfte zu klettern. „Wir hätten höher führen können oder müssen. Nach dem 2:1 sind die Köpfe runtergegangen, die Verunsicherung war da“, blickt SSV-Trainer Sven Scholze zurück. „Die Verunsicherung müssen wir wegbekommen“, fügt er an, bevor seine Elf am Samstag (18 Uhr) bei Eintracht Northeim gastiert.

SSV Kästorf blieb unter seinen Möglichkeiten

„Wir haben uns die Saison bisher ein bisschen anders vorgestellt und hätten gerne fünf, sechs Punkte mehr gehabt“, sagt Scholze. Das wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. „Wir sind nicht schlechter als die Gegner und haben eigentlich nur gegen den MTV Wolfenbüttel (1:4, Anm. d. Red.) verdient verloren. Ansonsten waren wir oftmals besser“, stellt der Kästorfer Coach klar. Er schiebt nach: „Es ist noch nichts passiert, wir sind am Anfang der Saison. Wir müssen die Köpfe freibekommen und dürfen keine Angst haben, zu verlieren.“

SSV will kompakt stehen, Innenverteidiger Manuel Gerlof fraglich

Mit dem Oberliga-Absteiger aus Northeim hat der SSV aber einen starken Gegner vor der Brust, der nach Anlaufschwierigkeiten zuletzt zehn Punkte aus vier Spielen holte und dabei den SC Hainberg im bisher letzten Heimspiel mit 10:0 vom Platz fegte. „Die Northeimer hatten anfangs ein bisschen Probleme, haben sich jetzt aber gefangen und haben eine etwas breitere Brust“, weiß Scholze. „Northeim wird mehr das Spiel machen müssen, für uns geht es darum, kompakt zu stehen“, führt er aus.

Dabei helfen sollte auch Manuel Gerlof. Der Innenverteidiger ist nach seiner Rot-Sperre wieder spielberechtigt, fiel unter der Woche allerdings krankheitsbedingt aus. „Wir müssen gucken, ob das etwas wird“, seufzt Scholze, der in jedem Fall auf Emre und Ömer Gökkus sowie Jannes Drangmeister (alle verletzt) verzichten muss. Außerdem wird Adrian Zeqiri nicht zur Verfügung stehen.

