MTV Gifhorn feiert den ersten Saisonsieg, JSG unterliegt

Gifhorn. Klare Sache! Die B-Junioren-Fußballer des MTV Gifhorn bezwangen in der Landesliga die FT Braunschweig II mit 5:1.

Der MTV (in Gelb) setzte sich gegen die Freien Turner II (in Weiß) zumeist durch und durfte folgerichtig einen souveränen Heimsieg bejubeln.

Nach dem 2:2 zum Auftakt beim SV Reislingen/Neuhaus haben die B-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn am zweiten Spieltag der Landesliga-Saison ihren ersten Sieg eingefahren. Gegen die Freien Turner Braunschweig II setzten sich die Schwarz-Gelben mit 5:1 durch. In der Bezirksliga verlor Aufsteiger JSG Gifhorn Nord mit 0:1 gegen den VfB Fallersleben II.

Landesliga

MTV Gifhorn – Freie Turner Braunschweig II 5:1 (2:0). Tore: 1:0 n. gem. (15.), 2:0 Agirman (22.), 3:0 n. gem. (44.), 3:1 Lange (69.), 4:1 Agirman (73.), 5:1 Kelmendi (80.).

Die Gastgeber bogen Mitte des ersten Durchgangs auf die Siegerstraße ein. Nach einer Viertelstunde ging der MTV in Führung, in Person von Peywan-Roj Agirman legte er in Minute 22 nach. Zu einem guten Zeitpunkt – kurz nach der Pause – fiel der dritte Treffer. Braunschweigs Jakob Lange sorgte zehn Minuten vor dem Ende noch mal für ein wenig Spannung, die Agirman nur vier Minuten später aber im Keim erstickte. Mit Abpfiff erzielte Edison Kelmendi das 5:1.

Bezirksliga

JSG Gifhorn Nord – VfB Fallersleben II 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Böhm (19.).

„Wir haben einmal nach einer Ecke gepennt“, seufzte JSG-Trainer Tim Camehl mit Blick auf die 19. Minute. Fallerslebens Daniel Böhm brachte die Hoffmannstädter in jener Szene in Führung und sorgte zugleich für den Siegtreffer. „Beide Teams haben gut verteidigt und standen sicher. Es war ein typisches 0:0-Spiel – bitter, das zu verlieren“, resümierte Camehl, nachdem in den Strafräumen nicht allzu viel passiert sei. „Wir können viel daraus ziehen. Fallersleben hat nicht ganz unverdient gewonnen, der VfB war von der Spielanlage etwas besser“, räumte er ein.

