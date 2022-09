SSV Kästorf hat „die Kurve gekriegt“

Mit Köpfchen: Nico Gercke (links) und der SSV Kästorf wollen ihren Erfolgsweg in Göttingen fortsetzen.

Erst das torlose Remis bei der SVG Göttingen, dann der 1:0-Sieg gegen den SV Lengede – die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf haben sich stabilisiert und vorerst im Mittelfeld der Tabelle eingereiht. Und diesen Erfolgsweg wollen die Rot-Weißen nun auch am Sonntag fortsetzen, wenn sie von 15 Uhr an bei Aufsteiger Sparta Göttingen zu Gast sind.

Die Stimmung in der Mannschaft ist beim SSV Kästorf gut

„Nach dem gruseligen Pokalkick in Isenbüttel haben wir ein bisschen die Kurve gekriegt“, meint Kästorfs Co-Trainer Arne Hoffart, dessen Schützlinge im Bezirkspokal in Überzahl beim klassentieferen MTVI (2:4) scheiterten. „Wir sind auf einem guten Weg, die Stimmung in der Mannschaft ist ganz gut“, hebt Hoffart hervor.

Kästorfer müssen Startelf umbauen

In bester Eichhörnchen-Manier wollen die Kästorfer weiter fleißig ihre Punkte sammeln, auch wenn sie ihre Startelf einmal mehr umbauen müssen. Denn: Manuel Gerlof sah gegen Lengede wegen eines Foulspiels die rote Karte und muss gesperrt zuschauen. Dafür kehrt Christian Palella wieder in den Kader zurück und könnte Gerlofs Platz einnehmen. „Wir haben noch nicht einmal mit der gleichen Elf anfangen können“, unterstreicht Hoffart, dessen Team weiter auf Torjäger Jannes Drangmeister verzichten muss. „Er braucht noch seine Zeit nach dem Bänderriss.“

Viel wissen die Kästorfer über Sonntags-Gastgeber Sparta nicht. „Wir haben uns über die Göttinger aber schon ein wenig informiert. Sie sind sicherlich nicht umsonst aufgestiegen“, hebt der Co-Trainer des SSV hervor.

