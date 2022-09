Tennis In der Schweiz reift bei Max Müller eine Idee…

Für den Gifhorner Max Müller, seit diesem Sommer für die SV Meinersen-Ahnsen-Päse im Einsatz, beginnt in diesen Tagen das Abenteuer Collegetennis in West Virginia.

Gifhorn. Im Sommer schlug er noch für die SV Meinersen in der Tennis-Verbandsklasse auf. Nun spielt Max Müller am College in West Virginia.