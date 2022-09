TSV Hillerse feiert Arbeitssieg gegen FSV Adenbüttel

Die FSV (in Rot Tony Freimann) bot Hillerse (in Weiß Daniel Kemmer) über 90 Minuten Paroli, musste sich dem Spitzenreiter aber doch beugen.

Die Rollen vor der Partie waren klar verteilt, die Spielanteile während der 90 Minuten ebenso. Doch wer mit einem deutlichen „Start-Ziel-Sieg“ des Fußball-Bezirksligisten TSV Hillerse gegen die FSV Adenbüttel Rethen gerechnet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Die Gäste boten dem TSV über die gesamte Spielzeit Paroli. Am Ende setzten sich die Hillerser dennoch durch und verteidigten mit einem 3:1 (1:0) ihre Tabellenführung.

Daniel Kemmer bleibt cool beim Führungstreffer für den TSV Hillerse

„Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz, der Gegner stand sehr tief. Damit haben wir uns schwergetan“, musste TSV-Trainer André Brömel nach der Partie zugeben. Eine frühe Führung blieb den Gastgebern zwar verwehrt, weil Jan-Ole Schulz’ Kopfball noch vor der Linie geklärt wurde (7. Minute) und Daniel Kemmers Abschluss zu zentral geriet (19.), Mitte des ersten Durchgangs sollte es aber soweit sein. Kemmer wurde im gegnerischen Strafraum freigespielt und blieb aus halbrechter Position vor FSV-Schlussmann Sascha Jäschke cool (27.).

An der Statik des Spiels änderte die Hillerser Führung nichts, der berühmte „Dosenöffner“ war sie aber auch nicht. Nils Laurers Abschluss wurde noch geblockt (36.), auf der Gegenseite prüften Janik Krista und Jannis Matthes TSV-Keeper Frederic Geffers zum ersten Mal (38.).

Finn Gatzlaff schockt die Gastgeber und trifft zum Ausgleich

Nach Wiederbeginn versuchte es Felix Schrader per strammem Linksschuss, den Jäschke noch um den Pfosten lenkte (52.). Dann der Schock aus Sicht der Hausherren: Finn Gatzlaff traf aus der Drehung per Volleyschuss sehenswert zum Ausgleich (57.). Einen direkt getretenen Freistoß Schraders hielt Jäschke wenig später (59.), Dominik Dünow (67.) und Moritz Sandte verzogen aus guter Position (68.).

Der Brömel-Elf drohte die Zeit davonzulaufen. Dann wurde Ehresmann – ähnlich wie Kemmer in Durchgang 1 – per Lupfer im Strafraum bedient und vollendete aus der Luft zum aus TSV-Sicht erlösenden 2:1 (71.). Spürbare Ruhe gab der erneute Führungstreffer nicht, eine Chance zum Ausgleich spielte sich die FSV wiederum auch nicht heraus. Bis zum Ende spannend blieb es, weil Ehresmann gleich zweimal frei vor dem Tor an Jäschke scheiterte (85., 90.+2). Mit dem Abpfiff erhöhte Schulz dann aber doch noch auf 3:1 (90.+4).

„Alles in allem war es ein verdienter Sieg. Wir sind in der zweiten Halbzeit in Sachen Konzentration in der Offensive aber ein bisschen abgefallen und hatten viel zu viele technische Fehler im Spiel“, fasste Brömel zusammen, der aber betonte: „Wir haben 3:1 gewonnen – alles gut.“ FSV-Trainer Marcus Ohk hatte indes trotz der Niederlage Grund zur Zufriedenheit. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Die Jungs hätten sich einen Punkt verdient, ich sehe die Niederlage als unglücklich.“

Tore: 1:0 Kemmer (27.), 1:1 Gatzlaff (57.), 2:1 Ehresmann (71.), 3:1 Schulz (90.+4).

tim

