Viermal Elfmeter-„Lotterie“ im Wittinger Kreispokal

Gifhorn. Der FC Schwülper macht’s unnötig spannend. Der MTV Gamsen rettet sich in Meinersen ins Elfmeterschießen und gewinnt.

Erst im Elfmeterschießen durchgesetzt: Der SV Tülau/Voitze (in Grün) gewann im Wittinger Pokal mit 3:2 beim TuS Neudorf-Platendorf (in Weiß).

Es ging hoch her – und gleich viermal ins Elfmeterschießen: Die erste Runde im Wittinger Kreispokal hatte einiges zu bieten. Nicht nur im Duell der beiden Fußball-Kreisligisten SV Meinersen und MTV Gamsen musste die Entscheidung letztlich vom Punkt fallen...

TuS Neudorf-Platendorf – SV Tülau/Voitze 2:3 n. E. (0:0). Keine Tore gab’s in Platendorf zu sehen, dafür blieb es spannend – und zwar bis zum letzten Elfmeter. Am Ende entschieden die Gäste die „Lotterie“ knapp für sich.

FC Oerrel gewinnt Duell der Kreisklassisten

SV Dannenbüttel – FC Oerrel 2:3 (2:1). Tore: 0:1 F. Holdhaus (6.), 1:1 Giesecke (16.), 2:1 Wegert (25.), 2:2 Erxleben (56.), 2:3 H. Holdhaus (65.).

In der Platendorfer „Nachbarschaft“ jubelte ebenfalls die Gastmannschaft über einen 3:2-Erfolg. Allerdings entschied Aufsteiger FC Oerrel das Duell der beiden Kreisklassisten nach 90 Minuten für sich. Im zweiten Durchgang drehten die Gäste den Spieß in einer unterhaltsamen Partie noch um.

MTV Gamsen steht nach dem 16. Elfmeter als Sieger fest

SV Meinersen-Ahnsen-Päse – MTV Gamsen 6:7 n. E. (2:2, 0:1). Tore: 0:1 Pawlak (35.), 0:2 Wehmann (57.), 1:2 Ahmet Fazliu (60., FE), 2:2 Schmidt (85.).

Mehr Dramatik ging kaum! Die Meinerser meldeten sich nach einem 0:2-Rückstand zurück, kamen verdient noch zum Ausgleich – und leisteten sich im Elfmeterschießen gleich vier Fehlschüsse. Da SV-Keeper Sven Schwärzel aber auch drei Elfmeter parierte, stand der Sieg der Gäste erst nach dem 16. Versuch fest.

„Die erste Hälfte war okay. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel komplett aus der Hand gegeben und uns ins Elfmeterschießen gerettet“, sagte MTV-Coach Sebastian Ludwig und merkte trotz des Sieges an: „Dennoch bin ich insgesamt enttäuscht.“

Das war sein Gegenüber Ron Glindemann ebenfalls – allerdings nur mit der ersten Halbzeit. „Da können wir schon den zweiten Treffer kassieren. Wie wir dann aber wiedergekommen sind, das war schon richtig gut. Und ich denke, aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir den Sieg in 90 Minuten schon verdient gehabt“, konstatierte Meinersens Trainer.

SV Barwedel – SV BW Rühen 5:7 n. E, (2:2, 1:2). Tore: 0:1 Drechsler (4.), 0:2 Delau (12.), 1:2 Brandt (45.+2), 2:2 Schrader (52.).

Der Vorjahresfinalist aus Rühen legte einen Blitzstart hin, führte schnell mit 2:0 beim Kreisklassisten – und schien seiner Favoritenrolle auch locker gerecht zu werden. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Björn Brandt die Hausherren wieder heran, und sieben Minuten nach Wiederanpfiff traf der eingewechselte Justin-Alexander Schrader zum 2:2-Ausgleich. Bei diesem Spielstand blieb es auch nach 90 Minuten. Im Elfmeterschießen hatten dann die mit nur zwölf Akteuren angetretenen Rühener das nötige Quäntchen Glück.

SV Eischott – FC Schwülper 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Ganski (22.), 0:2 Brehmer (45.+2), 1:2 Fries (76.), 1:3 Macht (89., FE), 1:4 Boguschewski (90.+1).

„Wir haben es unnötig spannend gemacht“, befand Schwülpers Coach Marvin Homann. „Weil wir aus vielen Chancen in Hälfte 1 nur zwei Treffer gemacht haben.“ Mit Andrej Ganski (SSV Didderse) und Gordon Brehmer (TSV Germania Lamme) trafen zwei Neuzugänge für den FC. Nach dem Anschlusstreffer durch Kevin Fries sei die Stimmung „wirklich gut“ gewesen. „Am Ende haben wir aber auch in der Höhe verdient gewonnen“, meinte Homann.

Der Wittinger Kreispokal im Überblick:

1. Runde

TSV Vordorf – TSV Hillerse II 3:1

TuS Neudorf-Platendorf – SV Tülau/Voitze 2:3 n. E.

SV Bokensdorf – TuS Seershausen/Ohof 8:9 n. E.

FC Ohretal – TC Gifhorn 7:1

SV Dannenbüttel – FC Oerrel 2:3

Wesendorfer SC – VfL Knesebeck 0:3

SG Vollbüttel/Ribbesbüttel – SV Westerbeck 0:10

SV Teutonia Tiddische – SV Welat Gifhorn 1:2

SV Barwedel – SV Blau-Weiß Rühen 5:7 n. E.

SV Eischott – FC Schwülper 1:4

SV Meinersen-Ahnsen-Päse – MTV Gamsen 6:7 n. E.

SV Leiferde – SV Triangel 3:5

TSV Meine – TuS Müden-Dieckhorst 1:0

SV Wagenhoff – TSV Brechtorf 3:4

SV Jembke – HSV Hankensbüttel 0:4

SV Tappenbeck – VfL Wittingen/Su. 2:1

SV Osloß – FSV Vorhop/Schönewörde 0:2

VfL Rötgesbüttel – MTV Wasbüttel 2:3

Qualifikationsrunde für das Achtelfinale (14. September)

FC Germania Parsau – SV Tülau/Voitze

FSV Vorhop/Schönewörde – FC Schwülper

SV Triangel – MTV Gamsen

Achtelfinale (28. September)

Sieger Parsau gegen Tülau/Voitze – FC Ohretal

TuS Seershausen/Ohof – SV Welat

TSV Vordorf – Sieger Triangel gegen Gamsen

SV Blau-Weiß Rühen – VfL Knesebeck

SV Westerbeck – SV Tappenbeck

HSV Hankensbüttel – TSV Brechtorf

FC Oerrel – Sieger Vorhop/Schönewörde gegen Schwülper

TSV Meine – MTV Wasbüttel

