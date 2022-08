Hillerse dreht nach der Pause auf, Isenbüttel verliert

Robin Ramme (links in Rot) traf für Hillerse erst zum 2:2 und erzielte in der Schlussphase der Partie in Mörse seine Treffer 2 und 3.

Während der MTV Isenbüttel nach seinem Sieg im Fußball-Bezirkspokal gegen den SSV Kästorf (wir berichteten) einen Rückschlag in der noch jungen Bezirksliga-Saison hinnehmen musste, hat der TSV Hillerse seinen optimalen Saisonstart bestätigt – mit einem kleinen Makel…

TSG Mörse – TSV Hillerse 2:6 (2:1). Tore: 1:0 Lang (25./FE), 1:1 Maire (43.), 2:1 Zick (45.), 2:2 Ramme (53.), 2:3 Ehresmann (69.), 2:4 Maire (71.), 2:5, 2:6 Ramme (75., 84.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bisher waren die Gäste noch ohne Gegentor, das änderte sich Mitte des ersten Durchgangs durch einen „absolut berechtigten Elfmeter“, wie TSV-Trainer Andre Brömel zugab. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, Mörse hat uns in vielen Situationen auch den Schneid abgekauft“, sagte Brömel. Sein Team reagierte auf den Rückstand und glich aus, mit dem Pausenpfiff musste es aber den nächsten Rückschlag hinnehmen. „Das war für uns noch mal ein Wachrüttler“, befand Brömel.

Nach dem Seitenwechsel sollte es nicht lange dauern, bis Robin Ramme den erneuten Ausgleich erzielte. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit eine komplett andere Körpersprache. Die zweite Hälfte haben wir komplett beherrscht, das war richtig gut“, stellte der Hillerser Trainer heraus. Luca Ehresmann traf zur erstmaligen Führung des TSV, spätestens Fabio Maire mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags stellte die Weichen auf Sieg. „Nach dem 3:2 war Mörse in der Defensive luftig, wir haben die Situationen gut ausgespielt.“ Ramme schraubte das Ergebnis noch in die Höhe.

FC Brome – MTV Isenbüttel 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Zierenberg (4.). Gelb-Rot: Meral (45., MTV).

Der Start missriet den Hehlenriedern. „Wir haben die ersten sieben Minuten verpennt“, bekräftigte Isenbüttels Trainer Ralf Schmidt. Niclas Zierenberg sorgte aus der Distanz bereits in Minute 4 für das 1:0. „Wir haben den Gegner mit einem Katastrophenpass eingeladen“, haderte Schmidt. „Von da an hatten wir noch drei Minuten Probleme und das Spiel dann aber zu 100 Prozent im Griff.“

„Zwei, drei Chancen“, habe sich seine Elf in Durchgang 1 noch erspielt. Noch vor dem Pausenpfiff schwächte sie sich allerdings selbst. Deniz Meral, der erst kurz zuvor die gelbe Karte gesehen hatte, wurde mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. „Wir haben uns selbst auf die Verliererstraße gebracht. In der zweiten Halbzeit waren wir aber mit zehn Mann 45 Minuten lang so was von überlegen und hatten eine Reihe von Torchancen“, berichtete Schmidt, dessen Team nicht mehr zum Torerfolg kam.

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de