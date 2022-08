4:2 – MTV Isenbüttel wirft SSV Kästorf raus

Isenbüttel. Was für eine Moral! Fußball-Bezirksligist MTV Isenbüttel schaltete im Bezirkspokal den Landesligisten aus Kästorf aus – in Unterzahl.

Der klassentiefere Bezirksligist MTV Isenbüttel musste im Duell mit Landesligist SSV Kästorf 55 Minuten mit einem Mann weniger auskommen – und hatte nach der Drittrundenpartie des Fußball-Bezirkspokals dennoch Grund zur Freude. Die Hehlenrieder erkämpften sich am Mittwochabend einen nicht unverdienten 4:2 (1:1)-Erfolg. „Das war kein Fußball aus dem Lehrbuch, aber Zusammenhalt aus dem Lehrbuch. Ich bin überwältigt“, frohlockte Isenbüttels Coach Ralf Schmidt unmittelbar nach Abpfiff. Sein Gegenüber Sven Scholze war indes bedient: „Mir fehlen die Worte für einen solchen Auftritt.“

Die Statik des Spiels war schon in der Anfangsphase zu erkennen gewesen. Während sich die Kästorfer an defensiv kompakt stehenden Gastgebern die Zähne ausbissen, setzten diese vor allem auf Umschaltsituationen. Aufreger waren Mangelware – zur 25. Minute. Isenbüttels Tahir Gökkus brannten die Sicherungen durch, er flog wegen einer Tätlichkeit an Thomas Bulach zu Recht vom Platz. „Durch diese Dummheit warst du eigentlich schon weg“, merkte Schmidt an.

Schneller Ausgleich

Der klassenhöhere Gast tat sich trotzdem schwer, zeigte sich aber auch effektiv. Nico Gercke brachte den Ball in die Mitte, Marcel Kröger köpfte ein (37.). Wer aufgrund der Kästorfer Überzahl an einen vorentscheidenden Treffer glaubte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Nur drei Minuten später verwertete Eduard Sening eine Flanke von Jan-Philipp Helms per Kopf zum 1:1.

Der zu Beginn des zweiten Durchgangs eingewechselte Mehmet Hajdaraj nutzte eine Helms-Flanke zur erstmaligen Isenbütteler Führung (50.). Nico Gercke erzielte zwar per Kopf den Ausgleich, doch Helms belohnte sich für seine Leistung mit dem Treffer zum 3:2 (66.). Kästorf wurde in der Folge nur noch selten gefährlich, den Gastgebern boten sich Räume für Konter. Nach mehreren Pressschlägen und Zweikämpfen am gegnerischen Sechzehner schob Hajdaraj zum Endstand ein (73.).

„Ein gebrauchter Tag“

Spätestens, nachdem sich Kästorf Marlon Jansen wegen einer verbalen Entgleisung einen Platzverweis eingehandelt hatte, war die Partie entschieden. „Die Jungs wollten unbedingt“, stellte Isenbüttels Schmidt klar. Scholze war indes anzumerken, dass er diese Partie erst mal verdauen muss. „Isenbüttel hat kämpferisch dagegengehalten und es gut gemacht. Wir haben einen gebrauchten Tag erwischt.“

Tore: 0:1 Kröger (37.), 1:1 Sening (40.), 2:1 Hajdaraj (50.), 2:2 Gercke (63.), 3:2 Helms (66.), 4:2 Hajdaraj (73.).

Rot: T. Gökkus (25., MTV), Jansen (80., SSV).

