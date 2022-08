2:4 – der SV Gifhorn fehlt das Spielglück

Gifhorn. Die Gifhorn bieten dem Topteam VfB Fallersleben Paroli, gehen sogar in Führung, bleiben aber sieglos.

Wie schon in der Vorwoche gegen den WSV Wendschott (1:3) waren die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn auch gegen den VfB Fallersleben drauf und dran, ein vermeintliches Topteam zu ärgern. Doch auch am Samstag standen die Eyßelheider ohne Punkte da – sie verloren mit 2:4 (1:1). „Ich bin mit dem Spiel absolut zufrieden. Alle Ergebnisse wären möglich gewesen“, stellte SVG-Trainer Sascha Fassa, dessen Team in der Liga weiter sieglos ist, klar.

Partie beginnt für die SV Gifhorn gut

Die Partie hatte aus Sicht der Hausherren gut begonnen. Arben Biboski setzte einen Kopfball noch neben das Tor (10.), einige Minuten später zielte Torben Schupetta besser – und traf aus halbrechter Position sehenswert ins kurze Eck (17.). Die Gäste deuteten ihr Potenzial immer wieder an, wurden bis kurz vor dem Pausenpfiff aber nur einmal durch Fabian Bauer wirklich gefährlich. Bauer kam unter Bedrängnis im Strafraum zum Abschluss, SVG-Keeper Moritz Krenz war zur Stelle (38.). Fatmir Bartolen verzog auf der Gegenseite per Linksschuss (44.), dann schlugen die Fallersleber zu: Fabian Bauer glich aus (45.+1).

Gastgeber lassen Riesenchance aus und kassieren im Gegenzug das 2:3

Nach dem Seitenwechsel klingelte es gleich wieder im Kasten der Hausherren, Fatmir Bartolen schlug zurück. „Bitter ist, dass wir bei 2:2 eine Riesenchance haben und das Tor nicht machen, im Gegenzug aber das 2:3 bekommen“, haderte Fassa. Der Trainer stellte in der Schlussphase auf eine Dreierkette um. „Es war mir dann auch egal, ob wir noch ein viertes Gegentor kassieren.“ Die Gastgeber warfen alles nach vorne, mit dem 2:4 war die Partie dann entschieden. Fassa: „Uns fehlt aktuell auch ein bisschen das Spielglück, das Fallersleben dann hatte.“

Tore: 1:0 Schupetta (17.), 1:1 Bauer (45.+1), 1:2 Colombo (52.), 2:2 Bartolen (58.), 2:3 Hampel (65.), 2:4 Bauer (86.). Gelb-Rot: Biboski (89., SVG).

