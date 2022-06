Sommerbiathleten des USK Gifhorn räumen ab

Clausthal-Zellerfeld. Bei der Landesmeisterschaft in Sonnenberg im Harz holen die Gifhorner 19 Medaillen. Steffen Hannich gewinnt dreimal Gold.

Es waren erfolgreiche Landesmeisterschaften für die 13 Sommerbiathleten des USK Gifhorn – sechsmal Gold, siebenmal Silber und sechsmal Bronze. Mit besonders viel Edelmetall um den Hals trat Steffen Hannich die Heimreise an: Der Gifhorner gewann gleich drei Wettbewerbe.

In der Herrenklasse 1 entwickelte sich im Sprint und beim Massenstart mit dem Luftgewehr „eine kleine Vereinsmeisterschaft des USK Gifhorn“, wie Pressesprecherin Nathalie Gerdau sagte. Mit dem doppelten Sieger Steffen Hannich sowie mit Georg Paulmann, Dennis Gerdau, Hendrik Berner und Cedric Kostrewa gingen die ersten fünf Plätze in den beiden Disziplinen ausschließlich an Gifhorner.

Auch beim Massenstart mit dem Kleinkaliber belegten die USK-Sportler vollständig das Treppchen – Steffen Hannich holte dabei auf der Sechs-Kilometer-Strecke seine dritte Goldmedaille dieser Landesmeisterschaften. Ihre ersten niedersächsischen Titelkämpfe absolvierte Greta Findeis bei den Schülern A. Ihr Debüt endete mit den Plätzen 8 und 9.

Biathleten des USK Gifhorn schaffen Qualifikation für deutsche Meisterschaften

Am Sonnenberg im Harz hatten die Athleten ziemlich mit den warmen Temperaturen zu kämpfen. „Ein großer Dank geht dabei an unsere mitgereisten Helfer, die uns auf der Laufstrecke mit Wasser versorgt haben“, erklärte Pressesprecherin Nathalie Gerdau.

Nach der erfüllten Qualifikation freuen sich die Gifhorner Sommerbiathleten nun auf die deutschen Meisterschaften. Vom 22. bis zum 24. Juli finden die Kleinkaliber-Wettkämpfe in Neubau in der Oberpfalz (Bayern) statt. Die Luftgewehr-Titel werden vom 9. bis zum 11. September in Schmallenberg-Jagdhaus (Sauerland) vergeben.

Ergebnisse

Luftgewehr Sprint

Schüler A weiblich (2,4 km liegend-stehend): 8. Greta Findeis in 15:04 min – Schießen: 2-3.

Jugend weiblich (3 km liegend-stehend): 3. Maeva Kostrewa 18:17 – 2-1.

Junioren 1 (4 km liegend-stehend): 2. Raphael Kostrewa 20:05 – 1-4.

Damen 1 (3 km liegend-stehend): 2. Svenja List 15:49 – 3-3; 8. Nathalie Gerdau 19:06 – 2-0.

Herren 1 (4 km liegend-stehend): 1. Steffen Hannich 14:36 – 1-1; 2. Georg Paulmann 15:26 – 1-1; 3. Dennis Gerdau 15:36 – 0-1; 4. Hendrik Berner 16:21 – 0-1; 5. Cedric Kostrewa 16:31 – 0-0.

Herren 2 (4 km liegend-stehend): 5. Hanno Löwenthal 21:32 – 3-1.

Herren 3 (4 km liegend-stehend): 2. Christian Strohal 19:40 – 0-2.

Herren 4 (4 km liegend-stehend): 3. Christoph Götze 15:54 – 0-3.

Luftgewehr Massenstart

Schüler A weiblich (3,2 km liegend-liegend-stehend): 9. Greta Findeis 22:53 – 2-3-5.

Jugend weiblich (4 km liegend-liegend-stehend): 3. Maeva Kostrewa 26:03 – 2-2-2.

Junioren 1 (6 km liegend-liegend-stehend-stehend): 1. Raphael Kostrewa 31:14 – 1-1-2-3.

Damen 1 (5 km liegend-liegend-stehend-stehend): 2. Svenja List 26:09 – 0-1-0-3; 8. Nathalie Gerdau 35:45min – 1-2-2-0.

Herren 1 6 km (liegend-liegend-stehend-stehend): 1. Steffen Hannich 23:41– 0-1-2-0; 2. Georg Paulmann 26:03 min – 0-1-5-2; 3. Dennis Gerdau 26:15 – 1-1-1-3; 4. Hendrik Berner 27:11 – 0-0-0-1; 5. Cedric Kostrewa 28:00 min – 1-2-2-0.

Herren 2 (6 km liegend-liegend-stehend-stehend): 6. Hanno Löwenthal 33:14 – 2-0-1-1.

Herren 3 (6 km liegend-liegend-stehend-stehend): 1. Christian Strohal 32:04 – 1-0-2-1.

Herren 4 (5 km liegend-liegend-stehend-stehend): 1. Christoph Götze 27:52 – 0-0-3-0.

Kleinkaliber Sprint

Damen 1 (3 km liegend-stehend): 6. Nathalie Gerdau 19:22 –2-3.

Herren 1 (4 km liegend-stehend): 1. Georg Paulmann 16:29 – 2-3; 2. Dennis Gerdau 16:58 – 1-2.



Kleinkaliber Massenstart

Damen 1 (5 km liegend-liegend-stehend-stehend): 5. Nathalie Gerdau 39:08 – 3-3-1-3.

Herren 1 (6 km liegend-liegend-stehend-stehend): 1. Steffen Hannich 25:10 – 1-2-4-2; 2. Georg Paulmann 25:52 – 2-0-3-4; 3. Dennis Gerdau 27:12 – 1-1-1-3.

