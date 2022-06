6:0! SV Meinersen erfüllt „Pflichtaufgabe“ souverän

Die etatmäßige Nummer 1, Max Müller, musste zwar verletzungsbedingt passen. Dennoch ließen die Tennis-Herren der SV Meinersen-Ahnsen-Päse im Verbandsklassen-Heimspiel gegen den TSC Göttingen III nichts anbrennen und fuhren einen lockeren 6:0-Sieg ein – ohne Satzverlust sogar...

SV gewinnt sehr deutliche Spieler

Und im Eiltempo noch obendrein. „Wir haben drei Einzel gewonnen, die nicht mal eine Stunde gedauert haben. Es war eine klare Sache“, berichtete SV-Kapitän Tim Borgfeld, der sein Match an Position 2 gegen Martin Onken mit 6:0, 6:0 gewann. Auch das Spitzeneinzel zwischen Leonard Dannenbring und Niclas Gröger endete mit der Höchststrafe (0:6, 0:6) für den Göttinger. An Position 4 feierte Meinersens Marvin Hermes einen 6:1, 6:0-Erfolg gegen Routinier Wilhelm Herzstell.

Das einzige Einzel, das „hart umkämpft war“, entschied Meinersens Lukas Ziebart mit 7:6, 6:3 gegen Yasser Al-Aghbary für sich. „Für Lukas war es wichtig, dass er das Match gewonnen hat. Und für uns war es umso schöner, dass wir nach den Einzeln schon mit 4:0 geführt haben“, konstatierte Tim Borgfeld: „Auch wenn bei einem 3:1 unser Gesamtsieg nicht gefährdet gewesen wäre...“

Meinersen ist für das Spitzenspiel gewappnet

In den Doppeln machten die Hausherren dann da weiter, wo sie aufgehört hatten: Dannenbring/Ziebart beherrschten Gröger/Al-Aghbary beim 6:2, 6:2 nach Belieben. Und für Borgfeld/Hermes lief es ähnlich: Ihr 6:3, 6:2 gegen Onken/Herzstell war ebenso ungefährdet und rundete den souveränen Heimauftritt letztlich ab. Die Meinerser scheinen also gerüstet zu sein für das anstehende Gipfeltreffen: Am Samstag (10 Uhr) ist der Tabellenzweite aus dem Gifhorner Westkreis nämlich zu Gast beim verlustpunktfreien Spitzenreiter SSV Plockhorst und könnte dort mit einem Sieg den Platz an der Sonne erobern.

