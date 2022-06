Ein schmerzender Abschied vom MTV Isenbüttel

Sie hatten gehofft, am letzten Spieltag noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Für die Landesliga-Fußballer des MTV Isenbüttel wäre das ein Erfolg gewesen. Die Möglichkeit auf den Klassenerhalt besteht aber nur noch in der Theorie, drei Punkte und 23 Tore beträgt der Rückstand auf den KSV Vahdet Salzgitter. Somit wird die Partie beim TSV Landolfshausen/Seulingen am Sonntag (15 Uhr) vorerst die letzte in der Landesliga für die Hehlenrieder.

Es ist außerdem der Abschied für Rouven Lütke. Acht Jahre war er für die Geschicke der Isenbütteler verantwortlich, auch Co-Trainer Markus Metz wird nicht weitermachen. „Das tut weh, ist doch klar“, sagt Lütke auch im Hinblick auf den Abstieg. 2019 war der MTV aufgestiegen, nun geht es ausgerechnet zum Ende seiner langen Amtszeit wieder runter. „Wir wären sehr gern dringeblieben. Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen, weiß aber, dass Schluss sein muss. Auch wenn das Jahr trotz des Abstiegs ein tolles war“, ordnet Lütke ein und gibt einen Einblick in sein Seelenleben.

Nach dem Abpfiff herrschte Enttäuschung beim MTV Isenbüttel

Weh getan hat auch die Niederlage, die den Abstieg seiner Mannschaft am Mittwoch besiegelt hat. Trotz guter Möglichkeiten verloren die Hehlenrieder bei Eintracht Braunschweig II mit 1:2. „Das war wirklich hart. Wir haben gut gespielt, sind aber nicht belohnt worden“, blickt Lütke zurück. „Bei Abpfiff war uns noch nicht bewusst, dass wir abgestiegen sind. Da war es einfach eine Riesenenttäuschung, dieses Spiel verloren zu haben.“ Beim Blick auf die anderen Ergebnisse kristallisierte sich wenig später heraus, dass es zum Klassenerhalt nicht mehr reichen wird.

Ein kleines Hintertürchen hat sich indes geschlossen. Nach Informationen unserer Zeitung machte man sich beim kommenden Gegner des MTV, dem TSV Landolfshausen/Seulingen, durchaus Gedanken darüber, die Mannschaft in der kommenden Saison aus freien Stücken nicht mehr in der Landesliga auflaufen zu lassen. Mittlerweile herrscht aber Klarheit, der TSV wird auch in der Saison 2022/23 ein Teil der Landesliga sein.

Zuvor empfängt er am Sonntag Isenbüttel. „Das ist die Mannschaft, die so gut wie abgestiegen war, bis sie zu uns kam und mit 3:2 gewann. Da haben alle gesagt, wie blöd doch die Isenbütteler sind. Bei Landolfshausen hat sich die Kadersituation im Laufe der Saison einfach deutlich verbessert“, macht Lütke deutlich. Zehn Punkte aus vier Spielen verhalfen den Hausherren in den vergangenen zwei Wochen zur Rettung. „Es geht für uns darum, einen versöhnlichen Abschluss zu haben. Das Ziel ist es, drei Punkte zu holen“, stellt Rouven Lütke vor seinem letzten Spiel als MTV-Trainer klar.

