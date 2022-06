Für fünf Gifhorner Teams kann’s mit dem „Double“ klappen

Gifhorn. Von Freitag bis Sonntag tragen die Gifhorner Fußballer ihre Endspiele in den Kreispokal-Wettbewerben aus.

Er will mit seinem Team die weiße Weste wahren: Calberlahs Altherren-Spielertrainer Philip Plagge.

Die „Oldies“ legen vor: Mit dem Endspiel der Altsenioren-Fußballer wird bereits am Freitagabend der Finalreigen in den Kreispokal-Wettbewerben eröffnet.

NFV-Kreis-Pokal, Herren

FC Schwülper II – SV Volkse-Dalldorf (Sa., 13 Uhr, Sportplatz Rothemühle). 10 Spiele, 10 Siege, dazu 62:3 Tore! Schwülpers Reserve rauschte regelrecht durch die 2. Kreisklasse D und deklassierte die Konkurrenz geradezu reihenweise. Zu dieser Konkurrenz gehörte auch die SV Volkse-Dalldorf, die die Spielzeit als Tabellendritter abschloss und sich achtbar aus der Affäre zog gegen den Meister. Nach dem 1:4 in der Hinrunde bereite die SV der FCS-Reserve vor allem im zweiten Duell einige Probleme. Schwülper gewann durch zwei Treffer in der zweiten Hälfte nur mit 2:0. Gelingt Volkse-Dalldorf nun die Revanche – oder macht der Favorit den Hattrick perfekt?

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Peter-Jörgensen-Pokal, Herren

SV Westerbeck III – SSV Kästorf III (So., 13 Uhr, Sportplatz Westerbeck). Auch hier sind die Rollen im Vorfeld klar verteilt – und auch im Wettbewerb für die Teams der 3. Kreisklassen ist der Gastgeber der klare Favorit. Die Westerbecker sicherten sich schließlich mit nur einer Niederlage die Meisterschaft in der Staffel 1, während die Kästorfer in der Staffel 2 nur den vorletzten Rang belegten.

Kreispokal, Frauen

SG Hoitlingen-Eischott – SV Tülau/Voitze (Sa., 13 Uhr, Sportplatz Kästorf). Das dürfte spannend werden! Bei den Frauen begegnen sich im Endspiel die beiden dominierenden Teams der 1. Kreisklasse. Die SG wurde ungeschlagen mit 48 Punkten und 100:11 Toren Meister – und hatte bis zuletzt den SV Tülau/Voitze (45 Punkte, 91:14) auf den Fersen. Auch die beiden direkten Duelle im Saisonverlauf waren eng. Das Hinspiel ging mit 2:1 an den Meister, in der Rückrunde gab’s ein 2:2-Remis.

Altherren-Teams mit reichlich Landesliga-Erfahrung

Westedt-Pokal, Altherren

SG Isenbüttel-Triangel-Platendorf – SV GW Calberlah (So., 10 Uhr, Sportplatz Triangel). Der Kreisliga-Vizemeister empfängt den Kreisklassen-Überflieger, der mit weißer Weste (18 Spiele, 18 Siege, 115:3 Tore) in die Sassenburg reist. Keine Frage, es ist ein reizvoller Quervergleich – und zudem ein Duell zwischen zwei prominent besetzten Teams, die reichlich Landesliga-Erfahrung im Herrenbereich besitzen: Christian Jansen, Roman Samkowez oder Jens Kamieth aufseiten der Hausherren beispielsweise, Philip und Marc Plagge, Hendrik Theuerkauf, Marcel Hernier und Jonas Remus in den Reihen der Grün-Weißen.

Nothmann-Pokal, Altsenioren

MTV Isenbüttel – SV Gifhorn (Fr., 19 Uhr, Sportplatz Isenbüttel). Angeführt von Torjäger Dennis Stöbermann und Mittelfeldakteur Björn Damker leisteten sich die Isenbütteler im gesamten Saisonverlauf nur eine Niederlage und wurden souveräner Kreismeister. Nun soll gegen den Kreisliga-Dritten von der Eyßelheide das Double perfekt gemacht werden.

jne

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de