TSV Vordorf stürzt den MTV Gamsen ins Tal der Tränen

4:2-Sieg nach 0:2-Rückstand in der 75. Minute. Was für ein Comeback! Was für eine Moral! Der TSV Vordorf war auf eigenem Platz gegen dem MTV Gamsen eigentlich „mausetot“, so Vordorfs Trainer Heinz-Günter Scheil.

Im Parallelspiel der Abstiegsrunde in der Fußball-Bezirksliga 1 führte zudem Reislingen-Neuhaus mit 5:0 bei der FSV Adenbüttel Rethen. Vordorfs Abstieg war aufgrund der Reislinger Führung besiegelt. Gamsen wähnte sich in Sicherheit, stand scheinbar sicher auf dem letzten Nichtabstiegsplatz. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse.

Vordorfer jubeln, Gamsener enttäuscht

Verkehrte Welt nach 90 Minuten. Die Gamsener, eben noch obenauf, lagen auf dem Rasen, angekommen im Tal der Tränen. Tief gefrustet, enttäuscht – vor allem über sich selbst. Auf der anderen Seite jubelnde Vordorfer, die sich in den Armen lagen, als sei der Klassenerhalt geschafft. Doch weit gefehlt. Trotz des späten Comebacks ist der Ligaverbleib nur noch theoretischer Natur.

Doch warum wandelten sich die Gefühlswelten beider Teams so gravierend? Halbzeit 1 gehörte noch den Gästen. Das Team von Trainer Sebastian Ludwig hatte zunächst etwas Glück, dass die Vordorfer Benjamin Köhler (5. Minute, knapp daneben) und Fabian Liebich (6., Fußabwehr MTV-Keeper Dennis Berg) Nerven zeigten. Doch anschließend agierte Gamsen zielstrebiger. Der agile Lennard Emmermann traf zum 1:0 (14.), nach Emmermanns zweitem Torschuss staubte Ebrima Jallow zum 2:0 ab (23.). Jasin Hajdari hatte das 3:0 auf dem Fuß (28.), TSV-Keeper Pascal Morhardt tauchte jedoch rechtzeitig ab.

TSV dreht das Spiel in 15 Minuten

In Halbzeit 2 kippte das Spiel stetig. Vordorf übernahm Luftkontrolle und Bodenhoheit. Gamsen machte Fehler. Batiba Outtara foulte im Strafraum, sah Gelb-Rot (75.). Vordorfs Benjamin Köhler verwandelte den Strafstoß zum 1:2-Anschluss. Scheil reagierte, ließ nur noch mit einer Dreierkette verteidigen, stärkte die Offensive. Vordorf rannte an und belohnte sich. Dominik Scheil erzielte das umjubelte 2:2 (88.). Damit nicht genug: Gamsen brauchte den Sieg, löste hinten auf – und wurde bestraft. Dominik Reineckes Doppelpack in der Nachspielzeit zum 4:2 machte die Wende perfekt. „Das ist unsere DNA. Wir geben nie auf, geben bis zum Schluss Gas und verabschieden uns gebührend“, so TSV-Coach Scheil.

Tore: 0:1 Emmermann (14.), 0:2 Jallow (23.), 1:2 Köhler (75./FE), 2:2 Scheil (88.), 3:2, 4:2 Reinecke (90.+1, 90.+2).

