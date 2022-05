Rühen patzt, SV Groß Oesingen siegt – und ist Staffelsieger

Groß Oesingen. Die Mannschaft von Torben König schlägt den Wittingen souverän mit 4:1 und ist an der Spitze der Kreisliga A nicht mehr einzuholen.

Zum zweiten Mal in drei Wochen ließen die Fußballer des SV BW Rühen im Titelkampf der Kreisliga A Federn und verloren mit 2:3 in Westerbeck. Spitzenreiter SV Groß Oesingen nutzte die Steilvorlage, gewann gegen den VfL Wittingen/Suderwittingen mit 4:1 (3:0) und steht damit als Staffelsieger fest.

„Wir hatten einen guten Start und in der ersten Halbzeit klare Vorteile“, konstatierte Groß Oesingens Trainer Torben König. Als der Schiedsrichter zur Pause pfiff, hatte Sönke Seidel mit einem lupenreinen Hattrick für eine beruhigende 3:0-Führung gesorgt.

„Nach der Halbzeit war Wittingen besser drin und hatte mehr vom Spiel“, gestand König. Kurz vor dem Ende kam der Gast zum 1:3, Eike Heers erzielte aber das 4:1.

SV Groß Oesingen hat alle sechs spiele gewonnen

„Wir hatten in diesem Jahr sechs Spiele und haben alle gewonnen. Das spricht für sich, auch wenn es vielleicht nicht immer überzeugend war“, sagte König, dessen Team aber „Mentalität und Willen“ an den Tag gelegt habe – und nun am 25. Juni gegen den FC Schwülper um den Bezirksliga-Aufstieg spielen darf.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Seidel (10., 30., 45.+1), 3:1 Liedtke (84.), 4:1 Heers (90.+2).

tim

