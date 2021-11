Paukenschlag! Melaouah nicht mehr Coach des TSV Hillerse

„Charly“ Melaouah ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Hillerse! „Mein Co-Trainer Jan Schulze und ich haben mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen aufgehört“, sagt Melaouah. Abteilungsleiter Heinz Gerono zeigt Verständnis für die Entscheidung Melaouahs: „Er ist beruflich sehr stark eingespannt und häufig auch im Ausland tätig, sodass es kaum zu schaffen ist. Seine Entscheidung ist gut nachvollziehbar und auch plausibel.“

Das Traineramt zumindest für die ersten Einheiten nach dem Rücktritt des bisherigen Coaches wird Kapitän Fabian Busse übernehmen. Ansonsten sei der TSV auf der Suche nach einer Übergangslösung bis zum Winter, schildert Gerono. „Wir haben noch drei Spiele bis zur Pause, die müssen wir über die Runden bekommen. Wir haben da unsere Fühler schon ausgestreckt und Kontakte geknüpft.“ Grundsätzlich sei aber auch direkt eine Langzeitlösung denkbar, fügt Gerono noch hinzu. Am kommenden Wochenende ist der TSV nicht im Einsatz, die Partie des 3. Spieltags der Abstiegsrunde beim SV Reislingen-Neuhaus wurde auf den 27. Februar des kommenden Jahres verlegt.

Dass die Hillerser dort um den Klassenerhalt kämpfen müssen, war vor der Saison so nicht abzusehen. Sie galten eher als Anwärter auf den Aufstieg. „Dass wir in der Abstiegsrunde sind, ist für alle eine Riesenenttäuschung. Das hat mit unserem Rücktritt aber nichts zu tun. Das Thema Hillerse hat für uns ein Ende, das hat aber in keinster Weise etwas mit der Mannschaft zu tun“, betont Melaouah mit Nachdruck. „Es hat Spaß gemacht, mit dieser geilen Truppe zusammenzuarbeiten“, schiebt der mittlerweile frühere Coach des TSV nach.

Im April 2019 hatte der frühere Torhüter das Amt von Willi Feer noch in der Landesliga übernommen, konnte den Abstieg seinerzeit aber auch nicht mehr verhindern. Die folgenden zwei Bezirksliga-Spielzeiten wurden Corona-bedingt zunächst unter- und später abgebrochen.

Nach 31 Monaten endet nun also die Amtszeit Melaouahs. Genauere Angaben zu seiner Zukunft kann er aktuell noch nicht machen. „Es gilt jetzt, erst mal durchzuatmen. Wenn ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, sucht man schon nach einer neuen Herausforderung. Da sind Jan und ich offen für alles.“ Schulze selbst hatte bereits vor vier Wochen aus persönlichen Gründen eine Pause eingelegt. „Wir machen jetzt einen Cut und den Weg frei für ein neues Trainerteam“, berichtet Schulze. Was künftige Aufgaben angeht, schlägt er in die gleiche Kerbe wie Melaouah. „Es ist nicht so, dass ich dem Fußball jetzt abgeneigt wäre. Wenn sich etwas ergibt, muss man darüber einfach sprechen.“

