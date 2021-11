Der Startschuss für die Meisterrunde fällt auch für die SV Gifhorn (am Ball Arben Biboski) am Sonntag: Der 1. FC Wolfsburg ist zu Gast.

Gifhorn. Fußball: Der Wettstreit um den Aufstieg in die Landesliga beginnt am Wochenende. Die Gifhorner Teams gehen zurückhaltend in die Meisterrunde.