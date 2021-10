0:2, 3:2, 3:3 – Wilsches Frauen verpassen Auswärtssieg

Grund zur Freude hatte die SG Isenbüttel-Meine-Fallersleben. Mit dem 1:0 beim VfL Wahrenholz feierten die Bezirksliga-Fußballerinnen im dritten Anlauf ihren ersten Saisonsieg. Der VfR Wilsche-Neubokel kam hingegen beim TSV Barmke II nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus.

TSV Barmke II – VfR Wilsche-Neubokel 3:3 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Blank (7., 32.), 2:1 Moeller (64.), 2:2 Langenheim (72.), 2:3 Diers (81.), 3:3 Bartel (85.).

Die Wilscherinnen erlebten ein Wechselbad der Gefühle. Die mit einigen Aushilfen aus dem Oberliga-Kader verstärkte Barmker Reserve erwischte den besseren Start und ging mit der ersten echten Chance auch gleich in Führung. Die Gastgeberinnen blieben in der Folge tonangebend, wurden jedoch aus dem Spiel heraus kaum einmal wirklich torgefährlich. In Minute 37 stimmte beim VfR allerdings bei einem Eckball die Zuteilung nicht – das 0:2 aus Gäste-Sicht. Kurz vor der Pause setzte Wilsche dann einige Nadelstiche, einer davon führte zu einem Foulelfmeter. Doch Joyce Breuer scheiterte an Barmkes stark reagierender Torhüterin Jana Tauer.

In Halbzeit 2 änderte sich das Bild: Wilsche wurde nun spiel- und kombinationsstärker, gewann zunehmend die Kontrolle – auch, weil bei den Gastgeberinnen merklich die Kräfte schwanden – und drehte innerhalb von 18 Minuten den Spielstand zu seinen Gunsten. Der TSV gab sich jedoch nicht geschlagen und kam fünf Minuten vor dem Abpfiff noch zum Ausgleich.

VfL Wahrenholz – SG Isenbüttel-Meine-Fallersleben 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Eggers (20.).

Gegen die weiterhin personell angeschlagenen VfL-Frauen sorgte Inken Eggers für das Tor des Tages – und drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg für die SG, die damit auf Rang 5 kletterte.

