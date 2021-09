Gifhorn, 22.08.21, Fußball, Bezirksliga 1, Staffel B, SV Gifhorn (rote Trikots) vs FC Brome, Foto: regios24/Sebastian Priebe

Gifhorn. In der Staffel 1 B der Fußball-Bezirksliga braucht Wilsche in Ummern einen Sieg. Gamsen will gegen Wahrenholz den ersten Heimerfolg der Saison.