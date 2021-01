Nachrücker Wilsche überrascht beim 3. NFV-E-Football-Cup

In der laufenden E-Football-Kreisliga-Saison nehmen sie nicht am Spielbetrieb teil, und auch beim 3. NFV-E-Football-Cup hätten die Konsolen-Kicker des VfR Wilsche-Neubokel eigentlich gar nicht mitgewirkt. Da aber der amtierende E-Football-Kreisliga-Vizemeister VfL Rötgesbüttel sein Team aus der Kreisliga zurückzog und dadurch sein Startrecht für die Niedersachsenmeisterschaft verlor (wir berichteten), durfte der Tabellendritte der Vorsaison nachrücken – und schaffte es bis ins Viertelfinale!

„Wir sind ohne große Erwartungen in das Turnier gegangen, wir wussten ja, dass da nur gute Gegner auf uns warten“, sagte Sebastian Keier, der gemeinsam mit Jonas Höft, Niklas Ptassek und Philipp Fröhlich das VfR-Team bildete. „Ziel war aber ganz klar, eine Runde weiterzukommen. Dass wir nach dem Freilos in Runde 1 dann noch zwei weitere Runden überstanden haben, ist natürlich ein gutes Ergebnis“, fand der Bezirksliga-Fußballer des VfR.

Meisterschaft findet online statt

Insgesamt 55 Mannschaften nahmen am 3. E-Football-Event des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) teil, das Corona-bedingt nicht wie im Vorjahr in der Swiss Life Hall in Hannover, sondern online stattfand. Statt sich im Modus „Zwei gegen Zwei“ vor Ort mit seinen Gegnern zu messen und dabei von vielen Zuschauern angefeuert zu werden, zockte nun jeder Spieler bei sich zu Hause. Im „90er Modus“ (alle wählbaren Mannschaften hatten dieselbe Stärke) wurden pro Runde maximal drei Partien des Spieles FIFA21 auf der PlayStation 4 gespielt. Ein Sieg im „Eins gegen Eins“ wurde mit einem Punkt gewertet, bei zwei erreichten Punkten stand das Weiterkommen fest. Pro Team mussten mindestens drei Spieler gemeldet werden.

Ärgerliches Ausscheiden gegen den späteren Sieger

Die Wilscher setzten sich nach ihrem Freilos zum Auftakt in den kommenden beiden K.o.-Runden gegen den SV Viktoria Oldendorf und den SV Grün-Weiß Kleinenkneten jeweils mit 2:1 durch. In der Runde der letzten Acht wartete mit der SG Lenglern/Harste dann der spätere Turniersieger auf die Rot-Weißen, die durch eine 1:2-Niederlage von Höft und eine 2:3-Pleite von Keier äußerst unglücklich mit 0:2 aus dem Wettbewerb ausschieden. Letzterer hatte in seinem Einzelduell bis zur 69. Minute mit 2:1 geführt, ehe er eine Zeigerumdrehung später erst den Ausgleich und zwei Minuten vor Schluss dann noch das entscheidende Gegentor hinnehmen musste.

Was also überwog bei den Wilschern? Die Freude, es so weit geschafft zu haben, oder die Enttäuschung über das knappe Ausscheiden? „Einerseits ist ein Aus gegen den Turniersieger schon erträglicher“, erklärte Keier, „andererseits ist es aber umso ärgerlicher, weil noch mehr drin gewesen wäre, da die Partien sehr eng waren. Insgesamt hat es aber Spaß gemacht, wir können durchaus zufrieden sein.“

Kreismeister Wedelheine früh gestoppt

Für den zweiten Gifhorner Teilnehmer lief es indes nicht wie geplant. Der 1. FC Wedelheine hatte sich als Kreisliga-Meister für die Landesmeisterschaft qualifiziert, konnte dort jedoch nicht überzeugen. Zwar siegte das Team um Yannick Porada, Ken-Adrian Konnegen und Marvin Hoppe in Runde 1 gegen den SC Tewel noch souverän mit 2:0, scheiterte danach aber durch ein 1:2 gegen den SC Rot-Weiß Volkmarode in Runde 2. Ein bitteres Ausscheiden, zumal die FC-Kicker ihre erste Partie gegen Volkmarode noch gewannen, dann aber zwei Niederlagen hintereinander kassierten. Der Grund für das frühe Ausscheiden? „Wir spielen unter Druck nicht gut“, befand Porada.

Lob vom Gifhorner E-Football-Beauftragten

Steven Melzian, E-Football-Beauftragter des NFV-Kreises Gifhorn, war dennoch mit dem Abschneiden beider heimischen Teams zufrieden: „Insbesondere die Jungs des VfR Wilsche-Neubokel wurden erst kurzfristig für das Turnier nachnominiert und haben eine top Leistung abgeliefert. Gegen den späteren Turniersieger auszuscheiden ist immer unglücklich“, so Melzian. „Sehr erfreulich, dass sich die Wilscher und Wedelheiner Kicker gegenseitig gepusht und angefeuert haben. In den Spielpausen wurde sogar untereinander gezockt, um sich warmzuhalten. Beide wollten den NFV-Kreis Gifhorn bestmöglich im Turnier vertreten.“