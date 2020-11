Badmintonspieler Dieckhoff verlässt den BV Gifhorn

Im Sommer hat der BV Gifhorn die Weichen für die Zukunft gestellt und mit Holger Herbst (bisher in der zweiten Mannschaft) sowie Neuzugang Thies Huth weitere junge Spieler im Badminton-Regionalligateam inte­griert. Daraus ergab sich ein Überangebot an Herren – was nun einen Abgang zur Folge hat: Routinier Benjamin Dieckhoff schließt sich dem Ligakonkurrenten SG Lengede/Vechelde an.

„Mir persönlich tut es sehr leid. Es macht mich schon traurig, dass Bennie uns verlässt. Immerhin war er in den letzten acht Jahren ein wichtiger Teil unseres Teams“, äußerte sich BVG-Kapitän Dennis Friedenstab. Er könne die Beweggründe Dieckhoffs allerdings „absolut nachvollziehen“. Der 33-Jährige wolle noch einige Jahre hochklassig spielen, die Chance, in Gifhorn die gewünschten Einsätze zu bekommen, sah er allerdings infolge der perspektivischen Ausrichtung des Kaders nicht mehr gegeben. Und: Spätestens, wenn dem BVG die angestrebte Rückkehr in die 2. Bundesliga gelingt, wäre für Dieckhoff der erforderliche Trainingsaufwand ohnehin nicht mehr zu stemmen gewesen.