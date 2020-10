2:3 – Gifhorn scheitert im NFV-Pokal an Wolfenbüttel

Große Enttäuschung beim MTV Gifhorn: Der Fußball-Oberligist hat tatsächlich mal wieder ein K.-o.-Duell in der regulären Spielzeit verloren und ist durch die 2:3 (1:1)-Niederlage gegen den MTV Wolfenbüttel im Achtelfinale des NFV-Pokals ausgeschieden. Dabei haderten die Schwarz-Gelben mal wieder mit dem Unparteiischen.

MTV-Trainer Michael Spies brachte im Vergleich zur Ligapartie am Sonntag sechs Neue in der Anfangself. Für die erste (Doppel-) Chance sorgte aber ein Duo, das schon gegen Lupo Martini Wolfsburg (3:1) von Anfang an rangedurft hatte: Erst scheiterte Lasse Denker in Minute 11 an Wolfenbüttels Torwart Philipp Steinke, dann wurde Cedric Schröders Nachschuss auf der Linie geklärt.

Zwei Minuten später durften die Gifhorner dann über den Führungstreffer jubeln: Stefan Wolf lief nach einem Pass in die Tiefe super ein und spitzelte den Ball am herauslaufenden Steinke vorbei ins Netz. Die Lessingstädter kamen aber kurz darauf zum Ausgleich: Nils Göwecke schlenzte einen Freistoß aus 18 Metern über die Mauer, Gifhorns Keeper Friedrich Filikidi streckte sich vergebens (15.).

In der Folge hatten die Mühlenstädter deutlich mehr vom Spiel – und zweimal Pech. Erst blieb ein klares Handspiel im Strafraum ungeahndet (23.), dann tropfte eine Flanke von Karim Benaissa nur auf die Latte (39.). Zudem hatten die Meesche-Kicker Glück, da der bereits verwarnte Gaël Ella Cedric Schröder rüde legte und vom Schiedsrichter letztmals ermahnt wurde (42.) – Gästetrainer Stefan Gehrke wechselte seinen gelb-rot-gefährdeten Akteur zur Pause aus.

Und es sollte nicht besser werden für den MTV: Zwei Minuten nach Wiederbeginn traf Richard Vollbrecht per Kopf nach einem Freistoß, ehe Göwecke nach einem fragwürdigen Foulelfmeter auf 3:1 (66.) erhöhte. Auch hätte das Heimteam einen weiteren Strafstoß kriegen müssen – die Hand eines Wolfenbüttelers war beim Ballkontakt einen Meter weit weg vom Körper.

Offensiv war von den Gastgebern seit dem frühen Schock in Halbzeit 2 nicht mehr viel zu sehen. Eine Minute vor Abpfiff keimte aber doch noch einmal Hoffnung auf für die Spies-Elf: Benaissa verkürzte nach einem langen Einwurf auf 2:3. Danach versuchte der Finalist der Vorsaison noch einmal alles, zum Ausgleichstor reichte es aber nicht.

„Wir hätten zwei klare Handelfmeter kriegen müssen, von daher muss ich mich über den Schiedsrichter ärgern“, sagte MTV-Trainer Spies im Anschluss. „Ich muss mich aber auch über meine Mannschaft ärgern, da wir klar überlegen waren und drei Gegentore nach Standards bekommen haben.“

MTV: Filikidi – F. Schröder, Jaeger, Upmann, Hashagen – Dünow (76. Kemnitz), Igbinoba (60. Kolmer) – Wolf (69. Silva), Denker (46. Weinhauer), Benaissa – C. Schröder.

Tore: 1:0 Wolf (13.), 1:1 Göwecke (15.), 1:2 Vollbrecht (47.), 1:3 Göwecke (FE/66.), 2:3 Benaissa (89.).