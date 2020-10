SG Vollbüttel/Ribbesbüttel lädt zum Einfach-Feiern-Cup

Kreativ sind sie schon seit Jahren, die Fußballer der SG Vollbüttel/Ribbesbüttel. Das wissen die Teilnehmer des Mitternachtsturniers nur zu gut, das längst weit über die Grenzen des Landkreises Gifhorn bekannt ist und Corona-bedingt im Sommer abgesagt werden musste.

Nun nehmen die Kicker der SG einen neuen Anlauf und haben den „Einfach-Feiern-Cup“ ins Leben gerufen, „um die Winterpause in Zeiten von Corona etwas zu verkürzen“, so Florian Krüger von der SG Vollbüttel/Ribbesbüttel. Ob das Turnier, an dem insgesamt acht Mannschaften teilnehmen und das am Samstag und Sonntag mit den vier Viertelfinalspielen beginnt, allerdings planmäßig über die Bühne gehen wird, steht Corona-bedingt jedoch erneut in den Sternen.

Bernd Bendig, SG-Vorstandsmitglied und gleichzeitig Sponsor der Veranstaltung, freut sich im Vorfeld jedenfalls auf die Premiere des Einfach-Feiern-Cups in der Birkenarena: „Wir haben einige hochkarätige Teams mit dabei, die spannende Partien versprechen. Dabei wird nicht nur um den Einfach-Feiern-Pokal gekämpft, sondern es winken auch attraktive Gutscheine vom DVI Sportshop.“

Anpfiff zur ersten Begegnung über 90 Minuten ist am Samstag um 11.30 Uhr – dann trifft der VfB Gravenhorst auf die SG Allstars.

Der Turnierplan:

Das Viertelfinale – Samstag:

VfB Gravenhorst – SG Allstars (11.30 Uhr)

VfL Rötgesbüttel – SV Welat (14.30 Uhr)

Sonntag:

TSV Meine – TuS Platendorf II (11 Uhr)

SV Tappenbeck – SG Vollbüttel/Ribbesb. (14 Uhr)

Die weiteren Termine: Halbfinale (8. Nov.), Finale (15. Nov.).