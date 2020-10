MTV-Erfolgsrezept in Göttingen: Perfekte Verteidigung

Trotz vierwöchiger Punktspielpause ist es den Basketballern des MTV Gifhorn gelungen, ihren Schwung vom ersten Saisonsieg in der Landesliga hinüber zu retten. Bei der zuvor punktgleichen BG 74 Göttingen II setzte sich der Aufsteiger deutlich mit 76:36 (22:9, 22:11, 17:9, 15:7) durch und verbesserte sich damit in der Tabelle auf Rang 5.

„Mit einem sehr guten Mannschaftsspiel ist uns ein souveräner und wichtiger Auswärtssieg gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten gelungen“, bilanzierte Gifhorns Teamsprecher Frank Bühren. Ausschlaggebend für den unerwartet deutlichen Erfolg war, dass die Gifhorner „im kompletten Spiel perfekt verteidigten“, so Bühren. Dazu trug auch bei, dass sich Spielertrainer Sinisa Pazin dazu entschlossen hatte, erstmals mit drei großen Spielern zu agieren. Auf diese Weise gewannen die Gäste die Reboundhoheit sowohl am defensiven als auch am offensiven Brett. Diese ermöglichte ihnen im Angriff zweite Chancen – und verhinderte in der Verteidigung, dass die Göttinger eben diese selbst bekommen.

So gelang es dem MTV, sich bereits im Auftaktviertel ein 13-Punkte-Polster zu erspielen. Diesen Vorsprung bauten die Gifhorner kontinuierlich aus. „Unsere Spielweise ermöglicht uns offene Korbleger, zwingt den Gegner zu Fouls und bringt uns an die Freiwurflinie“, beschrieb Bühren. Zwar ließ die Quote von der Linie mit 11 Treffern bei 28 Versuchen zu wünschen übrig, dennoch gab es für den MTV eine weitere positive Erkenntnis: Hatte in den ersten Spielen stets Simon Rosemeyer die Offensive getragen, war die Verantwortung dieses Mal auf viele Spieler verteilt. Angeführt von Boris Colovic (19) punkteten vier MTV-Akteure zweistellig.

MTV Gifhorn: D. Rosemeyer 8 Punkte, S. Rosemeyer 9, Wagner 2, Pazin, Steinkamp 14, Kok 1, Schaller-Helmchen 11, Johannes 12, Colovic 19.