Rühen im Höhenflug – nun kommt Schlusslicht Wesendorf

Die einen führen die Fußball-Kreisliga A als das einzige ungeschlagene Team an, die anderen sind dagegen nach null Punkten aus sechs Spielen Tabellenletzter: Statistisch gesehen spricht nichts dafür, dass sich der SV BW Rühen in seinem letzten Hinrundenspiel am Sonntag (14 Uhr) ausgerechnet vom Wesendorfer SC überraschen lässt – genau das bereitet SV-Coach Matthias Weiß Sorgen.

„Das wird eines der schwierigsten Spiele in der Saison“, meint Weiß. „Wesendorf wird sich sicherlich hinten reinstellen, alles in das Spiel reinwerfen, kratzen, beißen und versuchen, auch mit dem nötigen Glück zum Erfolg zu kommen.“ Er glaubt nicht, „dass meine Jungs so blöd sein werden, dass sie den WSC unterschätzen. Wir müssen hochkonzentriert zu Werke gehen.“ Warnung dürfte zudem das Duell gegen den Vorletzten SV Osloß sein, das die Blau-Weißen erst durch den späten Doppelschlag von Kevin Fries (87./90.) mit 2:0 gewannen.

Rühen ist nach den beiden jüngsten Siegen (2:0 gegen den VfL Wittingen und 3:1 gegen den SV Groß Oesingen) in einer hervorragenden Ausgangsposition. „Wir haben gegen die beiden Topteams zwei gute Spiele abgeliefert“, sagt der SV-Trainer. Als Gründe für den Erfolg führt er an, „dass wir kaum Verletzungen haben und die Jungs einfach gut drauf sind. Wir haben keinen Überflieger in der Mannschaft, sondern kommen über den Teamspirit.“ Dennoch sei es laut Weiß noch zu früh, um sich mit entsprechenden Saisonzielen zu beschäftigen, zumal Wittingen und Groß Oesingen jeweils nur drei Punkte Rückstand haben. Am Sonntag werden sich die Verfolger indes gegenseitig die Zähler streitig machen.