Noch dieser Spieltag, dann ist die Hinrunde in Fußball-Kreisliga-Staffel B offiziell beendet – so früh wie wohl noch nie in der Geschichte des NFV-Kreises Gifhorn. Für einige Teams stehen allerdings danach noch Nachholspiele an.

SV Triangel – TSV Hillerse II (So., 14 Uhr). Zweimal Tim, einmal Max: Triangel konnte sich beim 3:2-Sieg in Leiferde mal wieder auf die Spillecke-Brüder verlassen. „Trotzdem waren das drei geklaute Punkte, mit der Leistung hatten wir nichts verdient“, ist Coach Viktor Weißgerber ehrlich, und sagt mit Blick auf das letzte Ligaspiel in diesem Jahr: „So eine Leistung sollten wir gegen Hillerse nicht noch einmal riskieren.“ Die anstehende Winterpause kommt Triangel indes entgegen, da aktuell gleich fünf bis sechs Spieler verletzt sind. „Wir sind ein Profiteur der kleinen Liga“, räumt Weißgerber ein. Verzichten mus er am Sonntag sicher auf Dennis Kamieth, dafür kehrt aber vielleicht dessen Bruder Jens in den Kader zurück.

FC Schwülper – SSV Kästorf II (So., 14 Uhr). Schwülper gewann in der Vorwoche in Hillerse (3:1) „ein Spiel, das auf Messers Schneide stand“, erklärt FC-Trainer Thorsten Meyer. „Wir waren ein bisschen unorganisiert und im Kopf schon auf Sieg programmiert. Aber: In der vorletzten Saison hätten wir so ein Spiel noch mit 2:3 verloren, in der letzten Saison dagegen unentschieden gespielt. Von daher sind die Jungs gereift.“ Gewinnen die Papenteicher, bei denen Timm Feddersen nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre ins Aufgebot zurückkehrt, auch ihr Heimspiel gegen Kästorf II, schließen sie die Hinrunde mit der makellosen Bilanz von sieben Siegen ab. Meyer warnt aber: „Jeder will der Erste sein, der uns Punkte abringt.“

TSV Meine – TuS Müden-Dieckhorst (So., 14 Uhr). Luca Morana hätte das Momentum aus dem Sieg gegen Hillerse II (4:1) gerne mitgenommen und am vergangenen Wochenende in Kästorf gespielt, aber die Partie wurde als Corona-Vorsichtsmaßnahme verlegt. „Die Gesundheit geht vor“, betont Meines Coach. Der Aufsteiger profitierte derweil von der zweiwöchigen Pause, „da sich unser Lazarett langsam aber sicher lichtet“, so Morana. Er erwartet, dass „Müden uns sehr viel abverlangen wird. Wir müssen alles in die Waagschale werfen.“

SV Meinersen-Ahnsen-Päse – SV Leiferde: Ausfall. Die Partie muss verlegt werden, da sich die Gastgeber aufgrund des positiven Corona-Falls in der Mannschaft noch bis Sonntag in Quarantäne befinden. Die erste Testreihe der Kontaktpersonen im Team lieferte derweil nur negative Ergebnisse.