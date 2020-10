Zwei Gifhorner Duelle in der Fußball-Bezirksliga Staffel 1 B: Der VfL Wahrenholz bekommt es mit dem TSV Vordorf zu tun, die weiter ersatzgeschwächte SV Gifhorn ist beim FC Brome gefordert.

VfL Wahrenholz – TSV Vordorf (So., 14.30 Uhr). Mit dem 2:1-Erfolg gegen die SVG am vergangenen Wochenende hat der TSV Vordorf die Tabellenführung übernommen. „Es ist erst der dritte Spieltag und die Staffel ist sehr eng beieinander. Das wird auch so bleiben“, tritt TSV-Trainer Heinz-Günter Scheil die Euphoriebremse und warnt zugleich vor dem nächsten Gegner. „Wahrenholz steht gut geordnet. Wir werden gucken, dass wir mit Leidenschaft und Kampf unsere Stärken an den Tag legen und müssen aufpassen, nicht ins offene Messer zu laufen“, so Scheil. Mit Patrick Schön, Norman Balke, Lars Koch und Marcell Meyer hebt er zudem die „außergewöhnlichen Individualisten“ des VfL hervor.

Dessen Trainer Thorsten Thielemann verspricht sich im Vergleich zum knappen 3:2-Erfolg über Lupo Martini Wolfsburg II einen deutlich besseren Auftritt seiner Elf. „Ich war nicht zufrieden. Wir werden uns gewaltig steigern müssen“, unterstreicht Thielemann und bekräftigt: „Vordorf hat eine gute, eingespielte Truppe. Da kommt eine gewisse Dynamik auf uns zu.“ Im Hinblick auf die Tabellenkonstellation sagt Thielemann nur: „Heimspiele wollen wir gewinnen. Da ist es egal, wer kommt.“

FC Brome – SV Gifhorn (So., 14.30 Uhr). Als „immer noch sehr angespannt“ betitelt SVG-Spielertrainer Tino Gewinner die Personalsituation seiner Mannschaft. Gewinner selbst wird voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr auf dem Platz stehen können, bei ihm ist neben dem Innenband im Knie auch noch der Meniskus gerissen. Ein wenig Licht am Horizont gibt es aber dennoch, mit Tim Karwehl und Lukas Grega kehren zwei Akteure in den Kader zurück.

„Wir müssen zusehen, dass wir irgendwie punkten“, sagt Gewinner. Nach drei Spielen steht die SV mit gerade mal einem Punkt am Tabellenende. „Die Leistung hat bei uns aber immer gestimmt, die Einstellung hat auch gepasst. Vielleicht brauchen wir auch mal wieder den Fußballgott auf unserer Seite“, fährt Gewinner fort.

In Brome ist man gespannt, „mit wem sie auflaufen werden. Ich denke aber, Gifhorn wird gut dagegenhalten“, meint FC-Trainer Mark-Oliver Schmidt im Hinblick auf die Situation der SV. „Voll besetzt haben sie eines der besten Teams in der Liga. Wayne Rudt ist da ein entscheidender Mann“, findet Schmidt.