Private Gründe: Michael Horst tritt als FSV-Coach zurück

Überraschende Nachricht aus dem Papenteich: Die FSV Adenbüttel Rethen informierte am Mittwoch darüber, dass Michael Horst nicht mehr Trainer des Fußball-Bezirksligisten (Staffel 1 A) ist. Horst, der den Posten vor der Saison 2019/20 von Marvin Homann übernommen hatte, habe am Dienstag aus privaten Gründen sein Traineramt niedergelegt, teilte FSV-Vorsitzender Detlev Katenhusen mit.

„Wir waren natürlich sehr überrascht, als Michael auf uns zukam. Aber selbstverständlich akzeptieren wir seine Entscheidung“, erklärte Katenhusen. In einem Gespräch am Dienstagabend habe man entschieden, „dass Jannik Bruns bis auf Weiteres die Mannschaft als Spielertrainer führen wird“. Der Mittelfeldakteur hatte zuvor bereits als (spielender) Co-Trainer fungiert. „Wir haben jetzt erst mal diese interne Lösung gewählt und werden in weiteren Gesprächen mit Jannik, der Mannschaft und dem Vorstand klären, wie es weitergeht“, so der FSV-Vorsitzende auf Nachfrage.

Horst selbst betonte, wie schwer ihm die Entscheidung gefallen sei, „es hat aber keinen Sinn mehr ergeben“. Arbeit, Familie, Hausbau und den Trainerjob unter einen Hut zu bringen, sei ihm zunehmend schwergefallen. Nun blickt er auf bewegte 15 Monate als Trainer der ersten Herren zurück. „Dass die erste Saison schwierig werden würde, wusste ich vorher. Da uns einige Leistungsträger mit hoher Qualität verlassen haben, war es ein Jahr des Umbruchs. Und dann kam Corona“, blickt er auf die Spielzeit 2019/20 zurück, in der die FSV Platz 12 belegte.

In die laufende Runde starteten die Papenteicher mit zwei Remis aus den ersten drei Partien – von den Spielverläufen her seien seiner Meinung nach aber „mindestens sieben Punkte drin gewesen“, so Horst, der seinem Team natürlich auch weiterhin die Daumen drückt.