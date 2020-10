So groß die Freude nach dem 5:0-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig II in der Fußball-Landesliga war, so hoch war auch der Preis, den der SV GW Calberlah dafür zahlte: Yannick Grünheid hat sich in der Partie das Kreuzband gerissen und wird den Grün-Weißen somit für die restliche Saison fehlen.

Der junge Abwehr-Hüne war erst in der 70. Minute eingewechselt worden – zu diesem Zeitpunkt führte Calberlah bereits mit 3:0. Doch rund eine Viertelstunde später blieb Grünheid ohne Fremdeinwirkung unglücklich im Rasen hängen und musste verletzt vom Platz. Nun haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Bei der Knieverletzung handelt es sich um einen Kreuzbandriss. Für Grünheid ist es besonders bitter, denn er hatte zuvor bereits eineinhalb Jahre an einer Fußverletzung laboriert. „Er ist gerade erst wieder durchgestartet, hat nur die paar Pokalspiele machen können“, berichtet ein merklich geknickter SV-Trainer Stefan Timpe. „Für ihn tut es mir einfach nur leid. Das ist extrem bitter.“ Schließlich wird der „fußballverrückte“ Grünheid, der im Sommer 2019 aus der Jugend des MTV Gifhorn nach Calberlah gewechselt war, nun wieder sehr lange pausieren müssen.