Rötgesbüttel und Wasbüttel siegen im Gleichschritt

Zwei Westen bleiben weiß in der 1. Fußball-Kreisklasse D: Der VfL Rötgesbüttel ballerte sich durch einen 6:0-Erfolg bei Schlusslicht SV Meinersen II am spielfreien MTV Isenbüttel II vorbei und damit an die Tabellenspitze. Der MTV Wasbüttel löste seine Hausaufgabe gegen den TuS Seershausen/Ohof ebenfalls erfolgreich und hat nach dem 1:0-Sieg ebenfalls neun Punkte aus drei Spielen vorzuweisen.

„Ich denke schon, dass es ein Dreikampf wird“, sagte Wasbüttels Trainer Udo Hoffmann, der mit dem Auftritt seiner Mannen insgesamt zufrieden war. „Der Sieg war verdient. Aber ein 1:0 ist eben immer ein bisschen wacklig“, meinte Hoffmann. Das Tor des Tages in Wasbüttel ging auf das Konto von Marcel Habermann, der richtig spekulierte, einem langen Ball nachging – und in der 43. Minute zum 1:0-Siegtreffer vollendete. „Das hat er wirklich toll gemacht“, lobte ihn sein Trainer. In der Staffel C wahrte der SV Dannenbüttel ebenfalls seine weiße Weste: Allerdings dauerte es beim 3:0-Heimsieg gegen den TSV Brechtorf II bis zur 54. Minute, ehe Jonas Sieverling den Bann brach. Felix Exner (70.) und Lukas Hackl (75.) schraubten das Ergebnis noch in die Höhe für den Spitzenreiter. Acht Treffer, sieben davon vor der Pause, gab es im Topspiel der Staffel B zu sehen: Der TuS Ehra-Lessien musste sich im Heimspiel gegen den FC Germania Parsau mit 3:5 (2:5) geschlagen geben und kassierte damit seine erste Saisonniederlage. Die Parsauer hielten sich dagegen weiterhin schadlos und untermauerten ihre Titelambitionen.

jne