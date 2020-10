BV Gifhorn trägt den Favoritenstempel

So breit aufgestellt will der BV Gifhorn um den Aufsteig mitmischen: Fabian Dittmann (von links), Benjamin Dieckhoff, Yannik Joop, Wolf-Dieter Papendorf, Thies Huth, Karen Radke, Dennis Friedenstab, Martina Nöst, Patrick Thöne, Holger Herbst und Marvin Schmidt. Es fehlen: Lea Dingler und Sarah Findlay.

Fast genau acht Monate nach seinem letzten Punktspiel steht für das Team des BV Gifhorn an diesem Wochenende der Auftakt zur neuen Badminton-Regionalliga-Saison an – mit Heimspielen gegen Aufsteiger Berliner SC (Samstag, 16 Uhr), und den SV Berliner Brauereien II (Sonntag, 10 Uhr, jeweils Sporthalle OHG). Nachdem sie in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils auf Rang 2 gelandet waren, soll es für die Gifhorner dieses Mal möglichst einen Platz nach oben gehen – und damit zurück in die 2. Bundesliga.

Dafür nimmt der Verein in dieser Saison auch etwas Geld in die Hand, um mit den beiden „Internationalen“ Martina Nöst (Österreich) und Sarah Findlay (Schottland) seinen Damenbereich breiter aufzustellen. Das war allerdings auch erforderlich geworden, nachdem sich Larissa Tornow dem Zweitliga-Aufsteiger VfB/SC Peine angeschlossen hatte. Vor zwei Wochen absolvierten die Gifhorner ein Trainingswochenende mit insgesamt sechs Einheiten, zu dem auch Nöst eigens angereist war. „Das war sehr nützlich, weil wir auf diese Weise Martina schon mal spielen sehen und vieles ausprobieren konnten. Wir müssen bei den Mädels aber noch schauen, wie wir sie in den verschiedenen Disziplinen am besten einsetzen, da wir bisher noch keine Möglichkeit hatten, mit Sarah zu spielen oder sie zu beobachten“, erläutert Teamsprecher Dennis Friedenstab. Mit den beiden Zugängen sowie Lea Dingler und Karen Radke „haben wir jedenfalls einige Möglichkeiten“. Findlay darf erst 2021 ran Eine bittere Pille musste der BVG jedoch kurzfristig schlucken: Findlay wird erst in der Rückrunde spielberechtigt sein. „Wir haben zwar die Spielberechtigung aus Schottland vorliegen, hätten aber noch eine separate für Deutschland gebraucht. Allerdings wusste niemand, dass Sarah noch bei der SG Luckau/Blankenfelde gemeldet ist, für die sie vor drei Jahren gespielt hat – nicht mal sie selbst“, erläutert der BVG-Kapitän. Bei den Herren haben die Mühlenstädter allerdings von Saisonbeginn an die Qual der Wahl – nominell sind es neun. Neben den erfahrenen Wolf-Dieter Papendorf, Dennis Friedenstab, Yannik Joop, Benjamin Dieckhoff, Patrick Thöne und Fabian Dittmann sorgen die Youngster Marvin Schmidt und Holger Herbst sowie mit Thies Huth ein weiterer Neuzugang dafür, „dass wir in dieser Saison immer auch den einen oder anderen Ausfall kompensieren können. Wir werden da auf jeden Fall immer mal rotieren“, sagt Friedenstab und fügt hinzu: „Natürlich bauen wir auf die Jüngeren, weil sie für unsere Zukunft stehen. Aber jeder wird sich beweisen müssen.“ „Keine Übermannschaft mehr“ Aufgrund der Besetzung und des Abschneidens in den letzten Jahren geht das BVG-Team jedenfalls mit dem „Favoritenstempel“ in die am Samstag beginnende Saison. „Natürlich ist es unser Ziel, um den Aufstieg mitzuspielen – zumal es dieses Mal keine ,Übermannschaft’ wie die Peiner in der letzten Spielzeit gibt“, sagt der Teamsprecher, der davon ausgeht, dass der SSW Hamburg, bei dem die Gifhorner am zweiten Doppelspieltag zu Gast sein werden, der ärgste Konkurrent im Titelkampf sein wird. Den SSW-Stadtrivalen Horner TV II bezeichnet Friedenstab zudem als „Wundertüte, bei der vieles von der Besetzung an den jeweiligen Spieltagen abhängt. Sie haben mehrere ausländische und gute junge Spieler gemeldet. Wenn sie in Bestbesetzung antreten, traue ich Horn auch einiges zu.“ Pflichtaufgaben zum Auftakt Die beiden Auftaktgegner erwartet Gifhorns Kapitän hingegen „eher in der unteren Tabellenhälfte“. Insofern seien die Spiele gegen den Berliner SC und den SV Berliner Brauereien II – bei allem gebotenem Respekt vor den Gegnern – Pflichtaufgaben. „Natürlich müssen auch wir erst mal schauen, wo wir nach der langen Pause und mit der veränderten Besetzung stehen“, räumt Frieden­stab ein. Angesichts des eigenen Anspruchs der Gifhorner dürften gleichwohl beide Gegner nicht zum Stolperstein werden – auch wenn Papendorf und Dieckhoff aus privaten Gründen im ersten Spiel nicht zur Verfügung stehen. Das BVG-Team ist jedenfalls heiß auf die neue Saison: „Wir haben im Februar unsere letzten Punktspiele bestritten, da ist die Vorfreude darauf, dass es endlich wieder losgeht, natürlich sehr groß“, betont der Teamsprecher. Interessierte können die Spiele in der Halle des Otto-Hahn-Gymnasiums verfolgen. Beim Betreten und Verlassen der Halle ist aber ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Außerdem werden die Zuschauer feste Plätze auf der Tribüne einnehmen müssen. Der Spielplan des BV Gifhorn: HINRUNDE



Sa., 10. Oktober, 16 Uhr

BVG – Berliner SC

SH Otto-Hahn-Gymnasium So., 11. Oktober, 10 Uhr

BVG – SV Berliner Brauereien II

SH Otto-Hahn-Gymnasium Sa., 24. Oktober, 16 Uhr

SSW Hamburg – BVG

Sporthalle Horner Weg So., 25. Oktober, 10 Uhr

Hamburg Horner TV II – BVG

SH Kurt-Körber-Gymnasium Sa., 7. November, 16 Uhr

BVG – Polizei SV Bremen

SH Otto-Hahn-Gymnasium So., 8. November, 10 Uhr

BVG – SV Harkenbleck

SH Otto-Hahn-Gymnasium Sa., 12. Dezember, 16 Uhr

BVG – SG Lengede/Vechelde

SH Otto-Hahn-Gymnasium



RÜCKRUNDE

Sa., 16. Januar, 16 Uhr

Berliner SC – BVG

SH Güntzelstraße Wilmersdorf So., 17. Januar, 10 Uhr

SV Berliner Brauereien II – BVG

SH Smetanastraße Weißensee Sa., 30. Januar, 16 Uhr

BVG – SSW Hamburg

SH Otto-Hahn-Gymnasium So., 31. Januar, 10 Uhr

BVG – Hamburg Horner TV II

SH Otto-Hahn-Gymnasium Sa., 13. Februar, 16 Uhr

SG Lengede/Vechelde – BVG

SH Fuhsestraße Woltwiesche Sa., 16. März, 16 Uhr

Polizei SV Bremen – BVG

Bezirkssportanlage Süd So., 17. März, 10 Uhr

SV Harkenbleck – BVG

SH Hundepfuhlsweg Arnum