Mit einem 1:1 (0:1) beim SV Reislingen/Neuhaus sind die Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah in das Abenteuer Landesliga gestartet. Den Treffer für die Calberlaher erzielte Sebastian Wagner-Reyes vom Elfmeterpunkt.

„Wir hatten das gesamte Spiel über deutlich mehr Spielanteile, haben in der ersten Halbzeit aber die nötige Zweikampfhärte vermissen lassen“, berichtete SV-Trainer Stefan Timpe. Seine Mannschaft sei nicht über Halbchancen hinausgekommen, Reislingen dagegen nutzte einen Ballverlust des Aufsteigers im Mittelfeld eiskalt aus. „Das war eine gute Umschaltbewegung“, musste auch Timpe anerkennen, Luca Rabsahl war letztlich derjenige, der Philipp Korsch im Calberlaher Tor zum 1:0 überwand.

„In der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und den Gegner ein Stück weit dominiert“, erklärte Timpe. Besonders eine „entsprechende Körperlichkeit“ habe seine Mannschaft auf dem Kunstrasenplatz in Neuhaus ausgezeichnet, so Calberlahs Teamchef. Nur zehn Minuten nach Wiederbeginn bekam seine Elf einen Strafstoß zugesprochen, den der erst 18-jährige Wagner-Reyes zum Ausgleich verwandelte. „Wir hatten nach dem Elfmeter noch drei, vier hochkarätige Chancen und müssen eigentlich das 2:1 machen. Von Reislingen kam in der zweiten Halbzeit nichts mehr“, ärgerte sich Timpe, der abseits des Treffers nur noch einen direkten Freistoß an den Pfosten als Reislinger Torchance notiert hatte.

„Wenn man sich den gesamten Spielverlauf anschaut, haben wir zwei Punkte verloren“, monierte der Gästecoach, sagte aber auch: „Keine Mannschaft weiß so richtig, wo sie steht. Die Jungs haben eine tolle Leistung gezeigt. Es war bemerkenswert, wie wir nach dem 0:1 zurückgekommen sind. Dieses Spiel gibt uns die Gewissheit, dass wir mithalten können.“

SVC: P. Korsch – Greszik, Weiß, J. Ahrens (90.+1 M. Plagge), Leja, von Spiczak-Brzezinski, Karwehl, Wagner-Reyes, N. Ahrens, Zeqiri (60. Weidemann), Brodöhl (68. J. Plagge).

Tore: 1:0 Rabsahl (39.), 1:1 Wagner-Reyes (55./FE).