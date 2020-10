Zum Auftakt der Punktspielrunde kommt es gleich zum Duell zweier Top-Favoriten der Fußball-Bezirksliga 1 B: Die SV Gifhorn ist beim WSV Wendschott gefordert. Auch der TSV Vordorf reist zu einem als sehr stark eingestuften Aufsteiger.

SV Lauingen Bornum – FC Brome (Sbd., 14.30 Uhr). Aufgrund der wenigen Spiele in der Saison „wären drei Punkte echt wichtig“, hält FC-Teammanager Hendrik Joswig fest. Er erwarte eine intensive Partie, zumal die Gastgeber „über die Mannschaftsleistung und den Kampf kommen“, so Joswig. „Es wird ein körperbetontes Spiel. Wir müssen den Kampf annehmen.“

WSV Wendschott – SV Gifhorn (So., 14.30 Uhr). In der vergangenen Saison kamen sie bis zum Abbruch auf gerade mal sechs Heimspiele, nun stehen für die Eyßelheider an den ersten fünf Spieltagen gleich wieder vier Auswärtspartien an. Und das erste davon „wird ein Brett“, ist sich SVG-Spielertrainer Tino Gewinner sicher. „Bei den Namen im Kader ist Wendschott schon eine echte Hausnummer – und wir laufen nach dem Bezirkspokal auf der letzten Rille. Die letzten zwei Wochen war nur noch Wunden lecken angesagt, weshalb das Feeling vor dem Liga-Start nicht dasselbe ist wie sonst.“ Ihren Anspruch, oben mitspielen zu wollen, schrauben die Eyßelheider aber nicht herunter. Dafür würde ein Erfolg beim hoch gehandelten Aufsteiger Wendschott zusätzliche Nahrung liefern.

FC Türk Gücü Helmstedt – TSV Vordorf (So., 14.30 Uhr). Die Helmstedter haben nach ihrem Aufstieg mehr als die Hälfte ihres Kaders ausgetauscht und sind gewillt, oben mitzumischen. „Obwohl sie sich neu aufgestellt haben, zeigen die Ergebnisse im Bezirkspokal, dass sie bereit sind für die Bezirksliga“, sagt TSV-Trainer Heinz-Günter Scheil über den Auftaktgegner. „Sie haben starke, erfahrene Leute wie Arne Ruff und Maurice Friehe im Team. Wir freuen uns auf diese reizvolle Aufgabe zum Start.“ Die Vordorfer konnten sich im Pokal allerdings ebenfalls mit guten Ergebnissen Rückenwind holen. „Das Feedback auf unsere Leistungen war positiv. Für uns gilt es, diese Leistungen nun auch in den Punktspielen abzurufen und unsere Stabilität zu finden“, so Scheil.