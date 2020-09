Nachbarschaftsduelle zum Auftakt des Kreispokals

Endlich wieder Pflichtspiele im Fußball – wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Am Wochenende steht die erste Runde im Wittinger Kreispokal an – mit einigen hochinteressanten Duellen.

SSV Kästorf II – Wesendorfer SC (So., 14 Uhr). Für die Kästorfer wird es eine organisatorische Herausforderung, da die eigene dritte Mannschaft bereits um 11 Uhr im Peter-Jörgensen-Pokal gegen die SG Ohretal II spielt und die „Erste“ im Anschluss noch den MTV Gamsen zum Bezirkspokal-Duell empfängt. Deshalb wurde die Partie der SSV-„Zweiten“ von 15 auf 14 Uhr vorverlegt, die Landesliga-Truppe tritt hingegen erst um 16 Uhr gegen Gamsen an, um einen „fliegenden Wechsel“ zwischen den letzten beiden Partien zu ermöglichen, die beide auf dem A-Platz ausgetragen werden sollen.

„Im Notfall hätten wir auch in Wesendorf spielen können, es hat aber alles gut geklappt“, sagt SSV-Trainer Sebastian Ludwig. Um den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, werden auf der Tribüne am A-Platz die entsprechenden Sitzplätze abgeklebt, so dass für die Zuschauer insgesamt 110 Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen.

Auf das Spiel gegen den WSC freut sich Ludwig insofern, als dass es aufgrund der Nähe beider Orte auch „ein bisschen ums Prestige“ geht. „Wesendorf hat eine ähnliche Mannschaft wie wir: Erfahrene Spieler wie Stefan Pikzak und Manuel Schupp, aber auch Jungspunde“, erklärt der SSV-Coach, der mit seiner Elf zu gerne in die zweite Runde einziehen würde.

SV Meinersen/Ahnsen/Päse – TuS Müden-Dieckhorst (So., 15 Uhr). Ein richtiges Derby steigt in Meinersen, wo das Team des neuen Trainers Ron Glindemann den TuS Müden-Dieckhorst zu Gast hat. „Die Freude ist groß, nach so langer Zeit wieder ein Pflichtspiel zu bestreiten“, betont SVM-Spartenleiter Erik Joos. Wie viele zahlende Gäste sich aufgrund der Corona-Auflagen und steigenden Infektionszahlen letztlich im Pappelstadion einfinden werden, sei laut Joos schwierig einzuschätzen, die nötigen Vorbereitungen haben die Gastgeber aber getroffen. „Am Eingang werden wir Listen auslegen, in die sich die Zuschauer eintragen sollen“, erklärt der Spartenleiter, der alle Gästefans bittet, sich Stühle mitzubringen.

Genau wie Joos fiebert auch Müdens Trainer Sven-Arne Börner dem Duell entgegen: „Wir freuen uns, endlich mal wieder in einem Pflichtspiel gegen den Ball treten zu dürfen“, sagt der Gästecoach, der die Bedeutung des Derbys jedoch nicht zu hoch hängen möchte: „Ich sehe das relativ entspannt, auch, weil für mich der Pokal Bestandteil der Vorbereitung ist, auch wenn es natürlich schön wäre, eine Runde weiterzukommen.“

TSV Meine – FC Schwülper (So., 15 Uhr). Spannung verspricht das Papenteich-Duell zwischen Kreisliga-Aufsteiger Meine und -Vizemeister Schwülper, der zuletzt mit Testspielsiegen gegen die Bezirksligisten FC Wenden (1:0) und TSV Vordorf (5:4) seinen Status als Aufstiegsfavorit untermauerte. „Wir sind ganz gut drauf und haben im Spiel gegen Vordorf Willensstärke bewiesen“, sagt Schwülpers Trainer Thorsten Meyer, der „erst mal froh ist, dass wir überhaupt wieder Fußball spielen dürfen“ und hofft, dass alle gesund bleiben. Gastgeber Meine bescheinigt er eine „kontinuierlich gute Arbeit, wir wollen uns aber auf uns konzentrieren“.

SV Leiferde – VfL Wittingen/Suderwittingen (So., 15 Uhr). Auch Kreisligist SV Leiferde hat laut Coach Torben Gryglewski beste Möglichkeiten für einen reibungslosen Ablauf geschaffen: „Es wird die üblichen Einlasskontrollen geben, außerdem haben wir sehr viele Stühle organisiert und dafür gesorgt, dass beide Mannschaften im Bereich der Kabinen und Duschen vernünftig getrennt werden.“

Trotz der durchwachsenen Vorbereitung – in den letzten beiden Testpartien gegen unterklassige Gegner (5:5 gegen den SV Nienhagen, 2:5 gegen den TSV Wipshausen) kassierte die SV zu viele Gegentore – bezeichnet Gryglewski es als „cooles Gefühl, dass es nach einer gefühlten Ewigkeit jetzt wieder losgeht“ – und das mit Wittingen gegen einen seiner Meinung nach starken Gegner.